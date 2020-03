Estamos a poco menos de un mes para que se lleve a cabo el Draft 2020 de la NFL, que es uno de los eventos más esperados por la afición del emparrillado para conocer a sus futuras estrellas. En esta edición Indianápolis había sido escogida como la sede del show que se arma alrededor de la elección de los jugadores que vienen del colegial, sin embargo, el coronavirus ha cambiado lo planificado que se tenía entorno al draft que tendrá que cambiar toda su esencia para no posponerse.

Como ya es sabido se arma una especia de escenario con fanáticos de las 32 franquicias en los primeros días y cada jugador sale cuando es seleccionado para posar con su nueva playera que es entregada por el comisionado de la liga Roger Goodell. Esto no podrá ser debido a la pandemia por lo que todo parece indicar que el draft se realizará de manera virtual con cada equipo seleccionando en orden con conexiones vía internet con los jugadores elegidos y obviamente siendo televisado por pocas personas. Hasta el momento no se tienen más detalles del procedimiento que se hará en esta edición, pero lo único seguro es que no se cambiará de fecha manteniendo del 23 al 25 de abril el plazo para este importante suceso que se lleva a cabo año con año. La NFL es uno de los pocos eventos deportivos que no ha tenido que cambiar casi nada de su calendario al tener la temporada baja en estas fechas iniciando la pretemporada hasta agosto.