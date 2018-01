Salvador Rodríguez López

Al igual que don Trump, quien exige que Estados Unidos sea el número uno en todo, el Partido del Trabajo (PT) espera que en Aguascalientes la coalición “Juntos haremos historia” lo tome en cuenta a la hora del “palomeo” para las candidaturas a diputados locales, en que considere a los que tengan mejores cartas credenciales, cualidades y condiciones para la competencia.

Los petistas van en alianza con Morena y Encuentro Social, por lo que tiene que haber un acuerdo para repartirse los 18 distritos, sin embargo el PT se fue por delante al dar a conocer los nombres de sus 18 precandidatos, lo que supondría que busca meter presión para que le dejen suficientes espacios.

El pero está que en dicha relación hay 12 varones y 6 damas, lo que de entrada no se ajusta a lo dispuesto por la ley electoral, misma que obliga a que sean la mitad para cada género, por lo que bajo el supuesto de que quisieran registrarla sería rechazada para obligarlo a que quedara en 9 y 9.

Enterados que Morena lleva mano en las designaciones, por el simple hecho que el candidato presidencial es de esta formación, el PT amagan que “si tras las mediciones no se respetan los perfiles más competitivos para ser abanderados, se pugnará en la Ciudad de México para privilegiar la calidad del candidato por encima de las cuotas de cúpula”.

Pretenden que las posiciones se distribuyan “por competitividad de perfiles y no por cantidad” y que se base en hojas curriculares reales de los aspirantes e incluso mediante encuestas, para que de esta manera alcancen el grado los que obtengan la mejor calificación.

En lo que sí están en igualdad de condiciones es que lo más que han alcanzado los tres partidos es una diputación “plurinominal”, por lo que no tienen cuadros que hayan ganado una posición de mayoría como para estar por encima de los demás, por lo que lo más prudente sería que a cada uno se quedara con seis candidaturas de mayoría y en espera que la votación les alcance para entrar a la puja por las de representación proporcional.

Cada quien sabe en qué distritos tiene mayor influencia, que en todo caso es a donde deberían dirigir sus esfuerzos, porque si han decidido convalidar aquí la alianza nacional tienen que trabajar en conjunto, de tal manera que logren mejores resultados, ya que si antes de tener el producto se disputan las posibilidades se intuye en qué terminará todo…

En Morena no han abierto sus cartas, seguramente por la confianza que hay de que es cabeza de león, en que basta un manotazo sobre la mesa de aquel para poner quietos a todos, por lo tanto llegado el día dará a conocer cómo queda la conformación.

Además, en las candidaturas al Senado y a la Cámara de diputados es inevitable que las capitanee, por lo que al PT y al PES no les queda de otra que esperar a ver qué les dejan, que difícilmente serán las “pluris”, ya que si el abanderado a la Presidencia obtiene los votos que dice tener en las alforjas, podría lograr que por primera vez Aguascalientes tenga representación de Morena en el Congreso de la Unión, sea por una u otra vía.

De los acuerdos que asuman será el desenlace del proceso electoral que está en marcha, por lo que los tres deben reflexionar bien qué es lo que más conviene a esta combinación de energías, teniendo en cuenta que los votos que obtenga cada uno será el financiamiento posterior que reciban del INE y el IEE.

INIQUIDAD

Aunque no es una novedad que los Tres Poderes de la Unión, las autoridades de los tres niveles de gobierno y los congresos federal y estatal sean el blanco de toda clase de dicterios, en los últimos años se ha desbordado esta actitud, en la que participan representantes de casi todos los sectores de la sociedad que con o sin razón descargan sus frustraciones personales o colectivas en los entes que difícilmente se van a defender, y si lo hacen será peor el vapuleo.

Cualquier persona o agrupación puede ofender, estigmatizar y difamar al presidente de la República, al gobernador del estado o al presidente municipal, sin que reciba una reconvención, ya que si alguien lo hace se le acusaría de retrógrada y de atentar contra el derecho a la libre manifestación de las ideas, por lo que de hecho es un deporte nacional lanzar toda clase de calumnias y denuestos contra las máximas autoridades del país y de la región, que luego se convierten en “verdades absolutas” que se utilizan con fines político-electorales.

Desde las agrupaciones civiles se reprende -y amenaza- a los diputados y diputadas si no atienden a lo que se les exige, situación que los coloca entre la espada y la pared, ya que unos demandan cero tolerancia a la unión entre parejas del mismo sexo, al aborto y la eutanasia, mientras que otros reclaman reconocimiento a las mismas cuestiones, que aseguran, son derechos individuales y por lo mismo compete a cada persona decidir lo conducente.

En las distintas creencias religiosas reivindican el derecho de los padres a decidir la educación de los hijos, asegurando que el Estado Mexicano pretende controlar la formación de niños y jóvenes mediante una educación laica, por lo que enarbolan la exigencia de que se elimine ese apartado, lo que de aceptarse sería retroceder 162 años.

Hay grupos que enviaron su cartita a los candidatos a la Presidencia en la que exigen que se comprometan a que, en caso de ganar las elecciones, respeten el derecho a la vida (no al aborto), por una educación de valores y que reconozcan sólo al matrimonio entre el hombre y la mujer.

En la introducción de las precampañas presidenciales, uno de los aspirantes acusó de “cínicos y cómplices” a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y desde ahora anticipa que tratarán de “robarle” el triunfo a través de un fraude, con lo que a seis meses de los comicios pone en tela de juicio la calidad moral de los funcionarios y prácticamente de todo el andamiaje electoral.

De cara a las imputaciones que se hacen con declaraciones o desde cualquier plataforma, sea en las plazas públicas, en el púlpito y por agrupaciones ciudadanas, no hay defensa posible, ya que en cuanto alguno de los agraviados pretende explicar o justificar un hecho, le caen en “montón” y en las redes le reprochan su falta de sensibilidad, agregándole presuntas faltas que, aun cuando sean falsedades, se repiten una y otra vez para que sean creíbles.

En los congresos federal y estatal no se escucha algún tipo de reprobación a la actuación de quienes critican el quehacer legislativo, ya que se prefiere hacer mutis que ir al lavadero, además que si lo hicieran les darían la razón a quienes generalizan, como cuando citan que “todos los políticos son unos corruptos”, “la política es una porquería”, “el gobierno no sirve para nada”, “las autoridades policíacas y jueces están coludidos con la delincuencia”, lo cual, al no citar por su nombre a quienes están en esa tesitura pone a todos en la misma balanza, algo así como lo sucedido en Fuenteovejuna.

Para reducir a su máxima expresión los problemas en la sociedad habría que empezar por un examen de conciencia y que cada quien acepte que difícilmente podrá encontrar alguien impoluto, por lo que se debe admitir que si en lo personal no lo es entonces no puede pedirle a otros que lo sea. Que cuando se tenga que apelar por una respuesta o reclamar por algo indebido, sea dentro de los cánones de la urbanidad. Sólo así se podrá aspirar a tener una sociedad más asequible y participativa.

POR EL BIEN DE TODOS

Como cada año que comienza existe la voluntad de ser mejores, por lo que ojalá los propósitos de cambiar se cumplan este 2018. El primer domingo de julio serán de elecciones federales y locales, consecuentemente uno de los planes individuales puede ser estar atentos a lo que planteen los candidatos para elegir al que presente un plan de trabajo que vaya acorde con lo que se necesita para que el país y el estado vayan por nuevos derroteros. Felicidades a lectores y lectoras y que se haga realidad lo que desean.