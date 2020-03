Desigual impacto entre una camioneta y una motocicleta se registró en cruce de la avenida Héroe de Nacozari Sur y avenida Convención, el cual por fortuna solo dejó daños materiales. El presunto responsable identificado como Rodolfo, de 79 años de edad, no respetó la luz roja del semáforo.

Minutos después de las 08:00 horas de ayer, el número de emergencia recibió el reporte en el que solicitaban la presencia de paramédicos debido a que en la dirección antes mencionada se había registrado un percance tipo “semaforazo”. De esa manera, elementos de la Policía Vial se trasladaron al lugar de los hechos. Al llegar observaron una camioneta marca GMC, modelo 2012, en color blanco con placas del estado AFM881B, y metros adelante una motocicleta marca Kurazai, modelo 2016, en color azul y con placas A6ET3 de Aguascalientes. Al intervenir a quien dijo llamarse Adolfo, de 44 años de edad, las autoridades se percataron que no ameritaba traslado a ningún nosocomio, al presentar únicamente golpes leves.

De acuerdo a los indicios, el conductor de la camioneta no respetó la luz roja del semáforo, mismo que circulaba en sentido de poniente a oriente sobre esta avenida, al llegar al cruce con Héroe de Nacozari efectuó maniobra de vuelta a la izquierda, impactando su ángulo delantero derecho a la lateral izquierda de la motocicleta. El accidente dejó como saldo sólo daños materiales por 5 mil pesos aproximadamente.