Edgar Contreras Agencia Reforma

CDMX.- Raúl Jiménez quiere regresar a unos Juegos Olímpicos para ser el referente de la Selección Mexicana.

El delantero del Wolverhampton ya fue campeón en Londres 2012, pero tuvo poca actividad. Ahora, al igual que Carlos Vela, quiere ser uno de los refuerzos del Tricolor.

«Después de vivirlo en Londres y de haber ganado una medalla olímpica cualquiera se quedaría ahí: soy campeón olímpico y ya.

«Pero a mí me crea ilusión y las ganas de ser el hombre importante y el que lidere esta Selección. En los JJ.OO. pasados me tocó jugar, pero creo que solo en uno jugué. Vivirlo así fue una experiencia inigualable. Además creo que ningún futbolista ha sido campeón olímpico dos veces y ese sería un extra», comentó a Marca Claro.

La entrevista fue reproducida este martes 31 de marzo, pero se realizó antes de la pandemia por el COVID-19, cuando la Premier League aún no se detenía y no había tanta saturación de torneos en 2021.

«Sí me gustaría, aunque sé que se tiene que llegar a un acuerdo entre la Selección, jugador y los Wolves para ver si todo se cuadra», comentó.