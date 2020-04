Se unen contra COVID-19

Staff/Agencia Reforma / Foto: Tomada de Instagram

CDMX.- La competencia fue puesta a un lado.

Stepen Colbert, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel, quienes habitualmente se disputan el rating en EU con sus talk shows nocturnos, serán los presentadores de One World: Together At Home, un evento televisivo para apoyar las medidas contra el coronavirus.

«Queremos subrayar la gravedad de este movimiento histórico y cultural sin precedentes… y queremos celebrar e impulsar el poder del espíritu humano», dijo Lady Gaga, una de las organizadoras junto con Global Citizen, en una conferencia de prensa.

El especial será transmitido el 18 de abril simultáneamente por ABC, NBC, CBS, iHeartMedia y las cadenas Bell Media. También se podrá ver en vivo por YouTube, Apple, Facebook, Instagram, Twitter y otras plataformas.

Los invitados incluyen a Paul McCartney, Stevie Wonder, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Elton John, David Beckham, John Legend, Eddie Vedder, Kerry Washington, Chris Martin de Coldplay y Lizzo.

El actor Idris Elba y su esposa Sabrina Elba, quienes dieron positivo al coronavirus, también participarán.

Gaga, quien junto con la organización benéfica Global Citizen ayudó a recaudar 35 millones para la lucha contra el COVID-19, aclaró que esta ocasión no se pedirán fondos.

Otros participantes en el especial serán Billy Joe Armstrong de Green Day, Lang Lang, Kacey Musgraves, Alanis Morissette, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan, Keith Urban, Burna Boy y el hermano y productor de Eilish, Finneas.