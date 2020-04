Expertos en productos químicos y de limpieza advierten que no todos pueden desinfectar cualquier patógeno y contra el coronavirus, son pocos los que actualmente han sido avalados por autoridades del sector salud y ambientales incluso a nivel internacional. Por lo que un uso inapropiado de esos productos, pudiera ser contraproducente para las personas.

Juan Olivares proveedor a nivel local de los productos sanitizantes, recomendó a las personas no usar productos que no cuentan con el respaldo de las autoridades sanitarias.

Explicó que en el caso de la solución sanitizante aplicada en espacios públicos como la plaza, andadores, parques y jardines, cuenta con el visto bueno de Regulación Sanitaria, mientras que a nivel internacional, obtuvieron un certificado de parte de la Agencia de Protección Ambiental, al ser un producto confiable y seguro para las personas, mascotas y plantas.

Lo anterior ha permitido que de momento sean también los responsables de las labores de desinfección de hospitales del Seguro Social y del ISSEA.

Agregó que en los centros de trabajo se pueden realizar nebulizaciones en seco para no dañar equipos de cómputo y hasta trabajos en húmedo para zonas de mayor concentración de personas.

El limpiador al momento de ser aplicado produce una película plástica, la cual permite que por espacio de 15 días se elimine cualquier germen; y a diferencia del uso de soluciones empleadas en fumigaciones tradicionales, en donde se deben de esperar hasta tres horas para su esparcimiento del producto, en este caso bastan 20 minutos para que comience a hacer afecto.

«El producto mata el 99% de las bacterias, los ingredientes están certificados por la EPA, en donde se da el visto bueno, toda la documentación se presenta a las empresas y al terminar se entrega un documento que avala los trabajos de calidad y que además no son tóxicos», concluyó.