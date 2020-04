Staff Agencia Reforma

CDMX.- El youtuber Soy David Show publicó en sus redes sociales una disculpa pública por uno de los videos que lanzó en el que muestra su salida para comprar víveres en un supermercado de la Colonia Narvarte, en la Ciudad de México, luego de haber dado positivo al coronavirus.

Aseguró que no quiso dañar a ninguna persona o exponerla, ya que dijo que nunca sería capaz de hacerlo, por lo que tampoco le desearía a alguien que se contagiara con alguna enfermedad y menos a la gente de México por la forma en la que lo ha tratado.

«Tras lo ocurrido he recibido amenazas, y he sido discriminado por la alcaldía, quienes me apuntan públicamente. Pido a las autoridades que sean cautelosas en la información que comparten, misma que ha incitado al odio, atenta contra mis garantías y derechos y pone en riesgo mi seguridad.

«Asumo mi error y espero que puedan disculparme. Extiendo nuevamente a la gente de México que mis actos no fueron los adecuados en la época que estamos viviendo, pero jamás haría algo para lastimar a alguien intencionalmente. Mis más sinceras disculpas. Todo el amor, cariño y respeto para todos», concluyó.