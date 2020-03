Jorge Ricardo Agencia Reforma

Oaxaca, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se avizora una crisis económica por el coronavirus y la caída del precio del petróleo, pero reafirmó su compromiso de entregar obras de infraestructura prometidas.

De visita en Oaxaca, para supervisar la construcción de la Autopista Barranca Larga-Ventanilla, en Yogana, Oaxaca, el Mandatario dijo que si se supera bien la crisis también se podrá comprometer a hacer las carreteras de Tuxtepec y Juquila.

La obra supervisada, que construye Coconal, lleva 10 años y aún no se termina.

El año pasado López Obrador había prometido terminarla en diciembre de 2022, y ahora la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se comprometió para el 21 de marzo de 2022.

«¿Qué nos queda pendiente y que lo tenemos que analizar y vamos a ver cómo nos va en lo económico? Ya lo que expliqué es bastante significan miles de millones de pesos para Oaxaca, y porque podemos disponer de ese dinero, también lo aclaro, porque no hay corrupción (…)», dijo.

Por eso es que tenemos presupuesto, aseguró, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas, sin endeudar al País y con una política de austeridad.

«Si nos va mejor, si no nos pega mucho la crisis económica que se está avizorando y sintiendo ya por el coronavirus, por la caída del precio del petróleo, si atemperamos esa crisis, pues nos quedaría pendiente la ampliación de la carretera de Oaxaca a Tuxtepec, porque ya con eso ahora sí que se tendrían completa la comunicación de Oaxaca, con los cuatro puntos cardinales», sostuvo.

«Pero no me atrevo a decir que la vamos a mejorar esa carretera a ampliar, porque primero vamos a ver cómo no va al enfrenar la crisis económica que se avecina, pero sí vamos a terminar lo que ya se inició y a lo que nos comprometimos».