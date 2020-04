MONTERREY, NL.- Para conservar las cuevas y el equilibrio en esta cuarentena, Aleida Núñez tiene algunos secretos.

La sexy mujer dijo que realiza una rutina de ejercicios, pero también medita para estar tranquila, porque estar en paz también es importante en días de encierro, comentó.

«Desde hace muchos años compré unos aparatos para ejercicio con lo que me he estado manteniendo, más que nada por salud», dijo la actriz en entrevista telefónica.

Ella, como otros artistas, se vio afectada laboralmente por la llegada del COVID-19, pues estaba en el Tenorio Cómico, la 4a Transformación.

Aleida era parte del elenco conformado por Freddy y Germán Ortega, Daniel Bisogno, La Güereja, Carmen Salinas, Pedro Sola, Indio Brayan, Pierre Angelo, Claudio Herrera y Raúl Araiza.

«Tengo también algunas pesas y con eso he ido complementando mi día a día y también un poco de yoga. Tengo muchos años practicándola», agregó.

«De pronto hay días en los que la hago más una cosa que otra (el ejercicio y la yoga), depende de cómo me sienta porque, finalmente, pues practicar yoga requiere de mucha concentración».

Para Aleida el meditar es una actividad que realiza a diario.

«Y dormirme con meditaciones también porque finalmente en una etapa como la que estamos viviendo hoy en día, también pasas por crisis, por miedos, por angustias, por expectativas, por ver qué va a pasar». (Lorena Corpus/Agencia Reforma)