De acuerdo a la UNESCO, sólo el 53% de los docentes ha usado las aplicaciones tecnológicas para actividades educativas; el director de Educación Media y Superior del IEA, Gustavo Martínez Romero, aseveró que Aguascalientes enfrenta un enorme desafío para adaptarse aceleradamente de la modalidad presencial a la digital.

Señaló que uno de los retos de la educación a distancia es cuidar la brecha entre los estudiantes que habitan en las zonas urbanas y rurales, “las herramientas o las plataformas digitales con que se disponen deben ser una oportunidad para generar equidad y calidad de vida para todos”.

Para ello, el Instituto de Educación de Aguascalientes debe impulsar y armonizar las iniciativas de enseñanza entre maestros e instituciones educativas de nivel medio y superior, esto implica que las escuelas se pongan de acuerdo y compartan los instrumentos útiles para presentar y captar contenidos educativos.

Adicionalmente, se integra una base de datos de las plataformas digitales que están siendo aprovechadas exitosamente por cada uno de los planteles de bachillerato y de las universidades e institutos tecnológicos superiores.

De igual manera se levanta un padrón de estudiantes y maestros que tienen alguna dificultad para trasmitir sus contenidos y sus metodologías por las herramientas digitales. Y ciertamente se han detectado a profesores y alumnos que no tienen acceso, no por falta de capacidad, sino por la conectividad o bien por recursos económicos al no poder contratar el servicio de internet.