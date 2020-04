CDMX.- En un acto de total irresponsabilidad, el youtuber venezolano Soy David Show se paseó por las calles de la Ciudad de México, consciente de ser portador del COVID-19.

De hecho, grabó y compartió su andanza en su canal, haciéndose el gracioso al darle la bienvenida a sus seguidores: «Hola, sean bienvenidos a una estupidez más de las mías», dijo mientras caminaba por la colonia Narvarte.

«Ya me siento mejor y me pasó lo que algunos me estuvieron deseando en el video anterior y me dio la cosa esa que está dando, con todos los síntomas, las cosas respiratorias, la fiebre. De hecho, hasta fue gente de la Secretaría de Salud a la casa a atendernos.

«Dirán qué haces en la calle, estás loco, eres un irresponsable, pero estoy yendo al súper mercado porque necesito abastecerme y estoy yendo en un horario en el que sé que no hay casi personas para evitar cualquier contacto y vamos protegiditos para evitar contagiar cualquier cosa. La mala noticia, para los que me están deseando mal, es casi estamos bien y casi terminando esto», mencionó, al tiempo en el que se dirige a la tienda de autoservicio.

Eso sí, primero fue al cajero para sacar dinero, antes de entrar al Superama de Xochicalco, así como a un OXXO de la zona. (Jorge Marrón/Agencia Reforma)