Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador retomó un tuit del Papa Francisco para defender su política de apoyar a la población más pobre.

«Ayer decía alguien, un dirigente o representante empresarial, no sé si lo mal interpretaron pero algo así como que nosotros solo nos ocupábamos de lo pobres, no se si supieron de una declaración así, que nada más el plan nuestro era de atención a los pobres, miren, a lo mejor voy a polemizar pero no está mal», dijo el Mandatario.

«Luego decimos que somos evangélicos presbiterianos o somos católicos apostólicos romanos o somos católicos ortodoxos, de distintas religiones, pero olvidamos los evangelios o no somos consecuentes, entonces ¿por qué primero los pobres?, por humanismo, solidaridad», señaló el Mandatario en conferencia matutina.

«También en el caso de los que son creyentes, porque esa es la esencia de los evangelios», agregó.

Durante la conferencia, el Presidente leyó un tuit sobre el tema publicado en la cuenta oficial del Papa Francisco.

«‘Seremos juzgados’, dice el Papa Francisco, ‘según nuestra relación con los pobres, cuando Jesús dice:’, se abren comillas: ‘a los pobres siempre los tendréis con vosotros’, dice Jesús: ‘yo estaré siempre con vosotros, con los pobres, presente en ellos. Y este es el Papa: ‘este es el centro del evangelio y seremos juzgados por esto'», leyó López Obrador.

«No es que se abandone a los que tienen más posibilidades económicas, es que tenemos que darle la preferencia a los más necesitados», aseguró.

Asimismo, el Mandatario pidió a las familias hablar sobre el tema durante la emergencia sanitaria, pues señaló que en los últimos años el materialismo afectó mucho a la población.

«Nos afectó mucho el avance del materialismo en estos últimos años, estar pensando nada más en bienes materiales, la riqueza y no pensar en valores culturales, morales, espirituales, es lo más importante en la vida, solo siendo buenos podemos ser felices», finalizó.