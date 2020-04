Félix Zapata Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El balón rodará en la Liga MX… virtual.

Con 3 partidos en línea, la eLiga MX inicia este día, tras arduas semanas de organización.

Necaxa-Rayados, Cruz Azul-Atlas y Puebla-América son los primeros enfrentamientos que vivirán jugadores de las plantillas del balompié mexicano.

Será virtual, pero hay hambre de ganar el campeonato, que tendrá el calendario del Clausura 2020, en pausa por la pandemia del Covid-19.

«A uno nunca le gusta perder y en cualquier cosa vamos a dar lo mejor de nosotros, y divertirnos un rato también», explicó el celeste Santiago Giménez en conferencia telefónica.

«Tengo 3 compañeros que juegan muy bien al FIFA y entre los 3 vamos a intentar ganar ese campeonato para este hermoso club».

Un jugador de cada tercia representante de los clubes tomará el control del Playstation para encararse en el FIFA 20.

Por los celestes será el turno de Jonathan Borja, considerado el mejor representante del conjunto cementero, de acuerdo a sus compañeros.

Por los Rayos será Carlos Guzmán, quien se lance al duelo virtual para encarar al Monterrey.

Giménez respetará el 11 titular por default que aparecerá en FIFA, el cual se basa en lo que ha alineado el técnico Robert Dante Siboldi.

«No, no me pondré de titular, tengo un global muy bajo y no modificaría mucho», apuntó.

El «Chaquito» comentó que este torneo puede dejar huella en el mundo en plena pandemia del Covid-19.

«Es un lindo ejemplo porque en esta cuarentena debemos mantenernos en casa, es algo lindo estar compitiendo desde casa», apuntó.

¡Que ruede el balón en la eLiga MX!