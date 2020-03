Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal anunció ayer medidas obligatorias para intentar frenar la expansión de Covid-19, a un mes de que se presentara el primer caso en el País.

Mediante un acuerdo, hecho público en la conferencia matutina presidencial, la Secretaría de Salud advierte que el cumplimiento de las medidas, aplicables hasta el 19 de abril, será obligatorio para autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno.

Establece que en el sector privado continuarán laborando empresas, negocios y establecimientos mercantiles necesarios para hacer frente a la contingencia como hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios y servicios médicos; también hoteles, restaurantes y medios de información.

Conforme el acuerdo se pide evitar la asistencia a centros de trabajo y espacios públicos de adultos mayores a 65 años de edad.

Las empresas estarán obligadas a otorgar el salario íntegro de un mes a quienes se ausenten. En este grupo de empleados vulnerables se considera también a quienes padezcan enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, lupus o cáncer; también mujeres embarazadas y menores de 5 años.

Ratifica la suspensión de actividades escolares y las reuniones con más de 100 personas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que adelantará 10 mil millones de pesos a los estados que correspondían al periodo abril-junio para enfrentar la expansión del coronavirus.

Además dotará de 4 mil 500 millones de pesos al Insabi para la compra de insumos médicos. Y 4 mil millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional y 500 millones de pesos a la Secretaría de Marina, para llevar a cabo el Plan DN-IIIE y el Plan Marina, respectivamente.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que México aprovecha una oportunidad que España, Italia, Alemania o EU no pudieron tener: aplicar estas medidas en el momento que son más efectivas.

«Estimamos que con las medidas de mitigación estaremos sacando de la circulación a cerca de 70 millones de personas de forma directa y por las relaciones económicas podríamos llegar hasta 100 millones», enfatizó el funcionario.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la calma y a no entrar en pánico ante la expansión del Covid-19 en territorio nacional.

«Estemos informados, actuemos con prudencia, sin desesperarnos, sin apanicarnos, con la firme convicción de que tenemos muchas fortalezas», expresó.

Dan mando a Semar y Ejército

Con la aplicación del Plan DN-III, el Ejército y la Marina tomarán control de 10 hospitales civiles en una decena de entidades y desplazarán a 17 mil elementos para actuar ante la crisis. La Sedena pondrá a disposición de la población 15 hospitales militares de zona y 37 unidades operativas, para terapia intensiva.

La Secretaría de Hacienda entregará una partida de 4 mil millones de pesos a la Sedena y 500 millones de pesos a la Semar para acciones de combate al Covid-19.

Mil 738 cirujanos, mil 727 enfermeras, 649 dentistas, 8 mil tropas de sanidad, 884 oficiales de sanidad y 3 mil 600 personal operativo castrense entrará en acción.

Melissa Muñoz, Óscar Uscanga, Claudia Guerrero y Natalia Vitela