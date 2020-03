Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Como una medida de prevención contra el coronavirus y las enfermedades que atacan el sistema inmunológico, Lina Santos recomendó tomar un shot de limón y una cucharada de ajo.

La actriz mexicana, quien tuvo un retiro voluntario de los escenarios desde hace nueve años, dijo que este remedio casero es muy bueno para la salud.

Comentó que ella lo consume desde hace muchos años y le ha funcionado.

«Hay que comer mucho ajo y limón, verdad, es preventivo. El ajo, ya sabes que mata todas las bacterias, eso es algo que yo siempre he tomado en ayunas», comentó la también empresaria, quien recibió en días pasados varios reconocimientos en la CDMX.

«Has de cuenta que llenas un vasito tequilero, para que me entiendas la medida y luego una cucharita de café, de las chiquitas, la llenas de ajo picado. Yo me meto el ajo a la boca y bebo el jugo de limón como si fuera tequila y ¡vámonos! Eso ayuda a reforzar las defensas, al sistema inmunológico, a la circulación. Ayuda para muchas cosas».

Otras medidas que está tomando contra el COVID-19, dijo, es el lavado de manos constante y está evitando saludar a la gente de beso y manos.

Y de preferencia se quedará en casa.

Ayer Lina se encontraba en la Ciudad de México, luego de recibir el Premio Nacional de la Mujer y la Gacela Dorada.