CDMX.- Luego de que se informara de que Esteban Arce había dado positivo a COVID-19, el conductor compartió este lunes en sus redes sociales que había sido dado de alta.

«Con gusto y alegría acabo de recibir, gracias a Dios, el alta definitiva por contagio de COVID-19, después de un tercer examen que lo confirma.

«Mucho agradecimiento al equipo de urgencias e infectología de @hospitalangeles y de mucha gente que se preocupó y me apoyó en estos días», escribió Arce en su cuenta de Twitter, luego de permanecer hermético con su estado de salud.

La noticia sobre que había dado positivo a coronavirus se dio a conocer durante la emisión del programa de Foro TV Expreso de la Mañana, el cual encabeza.

«Nuestro compañero Esteban Arce, nos informan, ha dado positivo a la prueba de COVID-19 y por eso no nos acompaña el día de hoy en este espacio del que es titular.

«Esteban está muy bien, no presenta síntomas, pero estará en cuarentena en su casa como lo indican las autoridades sanitarias», declaró Ximena Cervantes al arranque del programa. (Iván Josué Canela García/Agencia Reforma)