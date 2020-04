Claudia Guerrero Agencia Reforma

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los críticos de su plan de reactivación económica de buscar el «banderazo de salida» para reinstaurar la corrupción en el País.

«Por eso algunos dicen: ¿Dónde está el plan para reactivar la economía? Porque lo que quieren es un banderazo de salida para de nuevo instaurar la corrupción en México y eso no, fue muy claro ayer», dijo en su conferencia mañanera.

El Mandatario federal afirmó que él aplica un nuevo modelo y que no se puede seguir con lo mismo, ya que sería absurdo, pues el coronavirus precipitó el derrumbre del modelo neoliberal en el mundo.

«Consideramos que pronto se va a reactivar la economía, es un nuevo modelo, no podemos seguir con lo mismo porque sería entre otras cosas un absurdo, el coronavirus lo que precipitó fue el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo, eso ya no funciona, es otra realidad»

«Nosotros nos adelantamos, ya sabíamos, esto es lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo, no es algo nuevo, es profundizar lo que ya está en el Plan Nacional de Desarrollo porque nosotros, no lo olviden, dijimos que ya no íbamos a seguir aplicando la misma política económica que una y otra vez ha fracasado y que nos llevó a esta crisis, a la decadencia», afirmó.