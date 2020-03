Staff Agencia Reforma

BOSTON, Massachusetts, EU.- El dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, dijo sentir una enorme gratitud hacia el quarterback Tom Brady, de quien aseguró quiere como a un hijo.

«¿Cómo puedo resumir la profundidad de mi gratitud a Tom Brady por lo que nos ha dado estos últimos 20 años, o la tristeza que siento al saber que está terminando? Amo a Tom como un hijo y siempre lo haré. Él ha aportado mucho felicidad para mí personalmente y para todos nuestros fanáticos. Esperaba que este día nunca llegara, sino que Tom terminaría su notable carrera en un uniforme de los Patriotas después de otro campeonato del Super Bowl. Desafortunadamente, las dos partes no pudieron llegar a un acuerdo para permitir que ese sueño se haga realidad. Aunque triste hoy, el sentimiento abrumador que tengo es el aprecio por sus innumerables contribuciones a nuestro equipo y comunidad.

«Cuando Tom llegó a Nueva Inglaterra como una selección no anunciada de sexta ronda, nadie podría haber imaginado la historia de cuento de hadas que se escribiría, los registros que se romperían o la alegría que traería a toda una región. Se va 20 años más tarde como el mariscal de campo más ganador en la historia de la NFL con seis victorias en el Super Bowl, nueve títulos de la AFC y 17 campeonatos de división. Ha sido un compañero y líder ejemplar. Simplemente nunca habrá otro Tom Brady. Ahora espero con ansias el día en que podamos traerlo de vuelta a su casa en Nueva Inglaterra para celebrar su carrera de los Patriotas, sus logros infinitos y su legado como el más grande de todos los tiempos. Lo amo mucho», escribió el directivo.

Por su parte, el coach Bill Belichick, con quien Brady ganó todos sus seis títulos de Super Bowl, manifestó que el jugador fue parte vital de los éxitos porque ayudó a crear el programa que usan y que siempre habrá cariño entre ellos.

«Tom no fue solo un jugador que compró nuestro programa. Fue uno de sus creadores originales. Tom vivió y perpetuó nuestra cultura. Diariamente, fue un creador de tono. Ganó campeonatos en tres de sus primeros cuatro años en el campo y en tres de sus últimas seis temporadas con nosotros, mientras compite por campeonatos en la mayoría de las temporadas intermedias. Esto es un crédito a la consistencia de Tom y lo que lo separa. No simplemente jugó. No simplemente ganó. Ganó campeonatos una y otra vez.

«Tom y yo siempre tendremos una gran relación basada en el amor, la admiración, el respeto y el aprecio. El éxito de Tom como jugador y su carácter como persona son excepcionales. Nada en torno al final de la carrera de Tom con los Patriotas cambia lo espectacular que fue. Con su incesante competitividad y longevidad, se ganó la adoración de todos y será celebrado para siempre. Ha sido un privilegio entrenar a Tom Brady durante 20 años.

«Los ejemplos de la grandeza de Tom son ilimitados, ya que se remontan incluso antes de ser reclutado. Fuimos testigos de cómo se preparó cuando no estaba jugando, cómo se desempeñó cuando tuvo la oportunidad, qué hizo para mejorar continuamente, su liderazgo, su mentalidad, el ejemplo que dio y, por supuesto, la persona que es. Estoy extremadamente agradecido por lo que hizo por nuestro equipo y por mí personalmente.

«A veces, en la vida, lleva un tiempo pasar antes de apreciar realmente algo o alguien, pero ese no ha sido el caso con Tom. Es una persona especial y el mejor mariscal de campo de todos los tiempos», escribió.

Tom Brady anunció este martes que sale de los Patriotas.