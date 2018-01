1ª Función

“LA FORMA DEL AGUA” (“THE SHAPE OF WATER”)

“Por 25 años he elaborado pequeñas historias extrañas hechas de movimiento, color, luz y sombras…(como directores) hemos hecho un pacto con un demonio particularmente ineficaz que intercambia tres años de nuestras vidas por una entrada en la IMDb. Y estas cosas son biográficas y tienen vida”, estas palabras enunciadas por Guillermo del Toro al recibir el premio Globo de Oro como mejor director sintetizan tanto el quehacer creativo de quien dedica su vida a la narrativa fílmica como su propio idiolecto, uno forjado en las sombras de los macabros corredores de su imaginación donde habitan sus monstruos particulares que, paradójicamente, sólo existen cuando los pare la luz del proyector.

Del Toro hace cine para sí mismo, dando como resultado sus honestas e intrincadas fábulas personales producto de su experiencia cinéfila decantada al espectro fantástico, pero relatadas con madurez, redondez y su concepción de la poética, donde las genuinas abominaciones suelen ser más humanas que ficticias. Esto se patentiza con las maravillosas “Cronos” (1999), “El Espinazo del Diablo” (2001), “El Laberinto del Fauno” (2006) y ahora con “La Forma del Agua”, que si bien no logra alcanzar las proporciones líricas y narrativas de estos trabajos anteriores, se acerca bastante al plantear un romance improbable pero no imposible entre una mujer muda y un anfibio humanoide, manejado con tal sensibilidad visual y delicadeza argumental, que el resultado semeja el fascinante apareamiento entre la “Amélie” de Jean-Pierre Jeunet y “El Monstruo de la Laguna Negra”. La mesurada pero expresiva actriz Sally Hawkins sale avante llevando la carga dramática de la cinta a cuestas interpretando a Elisa Esposito, una mujer cuyo brutal abuso en la infancia a su garganta la ha dejado muda. Vive en un lúgubre y bohemio edificio de departamentos sobre un teatro que proyecta películas viejas, testificando la significación que el cine mismo representa tanto para Del Toro como para los personajes, ya que además se transforma en elemento de vinculación entre ella y un vecino maduro llamado Giles (Richard Jenkins) que se dedica a la ilustración mercantil, fanático de las películas clásicas y poseedor de un mutismo propio en términos de identidad pues es homosexual, algo que sólo le ha revelado a la protagonista debido al ostracismo que le conllevaría social y profesionalmente en una época -principios de los 60’s- poco tolerante al respecto. Elisa por su parte tiene una confidente en Zelda (Octavia Spencer), compañera de trabajo en una instalación secreta gubernamental dedicada a la investigación, donde ambas laboran como afanadoras y a donde arriba un espécimen por demás peculiar: un hombre anfibio (Doug Jones, lánguido pero efectivo actor fetiche del director que logra dotar al personaje de personalidad y sutiles variaciones corporales a pesar del barroco y atractivo traje de látex) capturado en las selvas de Sudamérica por un hombre despiadado y calculador llamado Strickland (Michael Shannon), antagonista por antonomasia de esta cinta quien ve en este quimérico ser una posible arma contra la Unión Soviética. Elisa empatiza con la criatura y gradualmente, mediante encuentros furtivos donde lo alimenta con huevos cocidos y se deleitan con la música de Benny Goodman, logran comunicarse mediante el lenguaje de las emociones hasta sucumbir al enamoramiento. El clásico relato de “La Bella y la Bestia” sirve como plano general para comprender esta relación, la cual supera los manejos castrados de la narrativa hollywoodense de este tipo para entregar a sus personajes a un romance depurado y carnal, donde la belleza de su amorío yace tanto en el lirismo de su idilio como en la literal desnudez de sus encuentros, exponiendo una retórica sensible a pesar de su mudez entrelazando sus cuerpos líricamente bajo el agua.

La forma en que Del Toro entreteje este desarrollo mediante una exposición cuidadosa y sensible de sus personajes es espléndida, generando simbiosis entre la hermosa fotografía de Dan Laustsen y una trama construida por el mismo director en colaboración con Vanessa Taylor. Lo más interesante es apreciar cómo la historia de amor entre bella y bestia funciona como palanca para accionar todos los elementos periféricos relacionados con la despersonalización y la necesidad de localizar el eje existencial de cada personaje, como ocurre con Giles y su sexualidad; Zelda y su esposo, un científico (Michael Stuhlbarg) que en realidad es un espía ruso pero que acabará apoyando la causa emocional de Elisa y el mismo Strickland que ve simbólicamente amputada su misericordia mediante unos dedos que le son arrebatados por la criatura en defensa propia, todos formando un tapiz complejo y rico gracias a las excelentes interpretaciones del reparto quienes logran representar con ternura y pasión la naturaleza humana, algo tan amorfo y fluido que, efectivamente como bien muestra Del Toro en esta maravillosa cinta, adquiere la forma misma del agua por su calidad vital y transparente.

2ª Función

“LA NOCHE DEL DEMONIO: LA ÚLTIMA LLAVE” (“INSIDIOUS: THE LAST KEY”)

Una vez más padecemos en cartelera el más reciente episodio en esta debilitada saga sobre eventos paranormales que desde la película anterior, pretende centrar foco narrativo en la parapsicóloga Elise Rainier (Lin Shaye), quien pasa a protagonizar esta cinta después de ser el mero conducto informativo y catalizador del más allá en las primeras dos producciones. La idea en esta ocasión es adentrarse en su pasado enfrentándola junto a sus insoportables ayudantes Specs (Leigh Whannell, a su vez guionista y director de esta aburrición) y Tucker (Angus Sampson) a un espectro de su pasado capaz de acceder dolorosamente a los humanos mediante dedos con forma de llave. Shaye realmente agrada en su papel y las cosas pudieran resultar entretenidas si no fuera por el empecinamiento de Whannell en abaratar el procedimiento con los acostumbrados sustos de sopetón y personajes más acordes en una caricatura de Scooby Doo. Insulsa, soporífera por su alta predictibilidad y en momentos tan dramática que bordea la sangronada de pasquín, “La Noche del Demonio: La última Llave” debería ser también la última de estas películas.

