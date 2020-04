La directora del Instituto Superior de Seguridad Pública, Pamela Soria Armengol, informó que la única capacitación que actualmente se imparte a los 1,518 elementos policiacos se hace en colaboración con la Secretaría de Salud, para que sepan orientar a la población para aplicar las medidas preventivas por el coronavirus (COVID-19).

Detalló que la capacitación que recibe el personal policiaco es de una hora y por esa razón se ofrece en grupos pequeños, es decir, se atienden a cinco grupos de 30 personas cada uno en el auditorio de una capacidad de 80 butacas, a fin de cumplir con la sana distancia.

Esta formación concluirá el próximo miércoles y se ha estado llevando a cabo durante dos semanas para capacitar a todo el personal operativo, donde el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes se ha encargado de impartir la información para aplicar las medidas preventivas mientras cumplen con el ejercicio de su función en la sociedad.

“Los policías son informados sobre el correcto lavado de las manos, les explican lo que es el COVID-19 y la manera de trasmitirse, y de ahí la importancia de mantener una sana distancia entre una y otra persona de aproximadamente un metro o metro y medio, pero sobre todo la responsabilidad de quedarse en casa para contener cualquier contagio”.

Pamela Soria Armengol señaló que los policías ya están trabajando usando el cubrebocas mientras circulan por las calles, usan guantes y de manera especial se les pide extremar cuidado durante el traslado de detenidos para no provocar contagios en los elementos y en ninguna otra persona.

Finalmente, comentó que aquellas personas que incurren en faltas administrativas no graves no son trasladados a la Dirección de Justicia Municipal, aunque sí se les hace una amonestación verbal y se les invita a abstenerse a incurrir en esas situaciones no apropiadas.