En el municipio de Calvillo fue frustrada una extorsión telefónica de la que era víctima una mujer, a quien le estaban solicitando un depósito de 300 mil pesos a cambio de liberar a su hermana a quien supuestamente tenían secuestrada.

Fueron policías preventivos de Calvillo y policías estatales quienes evitaron que la víctima hiciera cualquier depósito, tras localizar ilesa a su familiar.

Fue alrededor de las 17:00 horas cuando en el servicio de emergencias 911 se recibió un reporte donde se informaba que era requerida la intervención de la policía en un domicilio ubicado en la colonia Ojo de Agua, en el municipio de Calvillo.

Cuando llegaron los policías preventivos de Calvillo fueron recibidos por una mujer de 21 años, quien les informó que desde las 14:00 horas estaba recibiendo llamadas telefónicas del número 462 334 660, donde le informaban que tenían secuestrada a su hermana y si no quería que la mataran tenía que depositar 300 mil pesos.

La joven comentó que trató de comunicarse con su familiar, pero al no tener resultados positivos llegó a creer que efectivamente la tenían plagiada, pero estaba solicitando la intervención policiaca debido a que no contaba con los recursos económicos para evitar que le hicieran algún daño.

Al presumir que se trataba de una extorsión telefónica, se implementó un operativo de búsqueda de la mujer de 23 años y con apoyo de policías estatales se logró su ubicación más tarde. Confirmándose que no había sido víctima de algún secuestro.