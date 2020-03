Alejandro González Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El coronavirus tiene en vilo a dos de las empresas de telecomunicaciones y medios más importantes del País y en Latinoamérica: Grupo Televisa y América Móvil.

Una posible suspensión para reprogramar o cancelar la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, previstos a partir del 24 de julio, pone en riesgo los ingresos invertidos y adicionales que se obtendrían por la cobertura del evento.

Especialistas advierten que están en riesgo la contratación de horarios de satélite, espacios comerciales, estudios, pago de derechos adquiridos, entre otras de las inversiones.

Si bien el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, señalo el pasado 4 de marzo que todavía se mantiene la fecha prevista, la ministra japonesa Seiko Hashimoto ha dicho que el contrato que tiene Japón exige que los Juegos se celebren en 2020.

Para Televisa los juegos en Tokio significan el regreso a las transmisiones de un evento deportivo con trascendencia internacional, del que en Río 2016 quedó fuera ya que AMX consiguió los derechos de transmisión, para lo cual preveían desplegar infraestructura como la de unidades móviles, además de los contratos comerciales específicos, por lo que su aplazamiento sería costoso para la empresa.

«Empresas de radiodifusión, como Televisa, están en una situación sobre cómo van a llenar esas horas si se cancelan. Ellos invierten en capacidad satelital, tiempos de exposición, contratos comerciales. Es un tema mayúsculo de mucho dinero.

«Los años más estacionales para la radiodifusión son el Mundial de Futbol y los Juegos Olímpicos, en ambos las contrataciones de TV de paga se disparan y luego caen», explicó Ernesto Piedras, director de The CIU.

Por ejemplo, los Juegos Olímpicos en 2012 significaron para Televisa un incremento en sus ventas de casi 9 por ciento, al pasar de 15 mil 964 millones de pesos en el tercer trimestre de 2011 a 17 mil 358 millones de pesos en el tercer trimestre de 2012 tras los Juegos Olímpicos de Londres.

Luis Miguel Martínez, especialista en radiodifusión y telecomunicaciones, dijo que las empresas como AMX y Televisa que adquieren derechos, tienen una inversión planeada desde años antes, debido al despliegue de infraestructura, de personal, de escenografía para programas, por mencionar algunos, por lo que si se cancela representa pérdidas por operaciones.

En el tercer trimestre de 2012, Televisa reportó gastos operativos de ventas y administración por alrededor de los 2 mil 884 millones de pesos, comparados con los 2 mil 546 del mismo trimestre de 2011 donde no hubo Juegos Olímpicos.

«El aumento en los costos y gastos incurridos durante el trimestre se atribuye principalmente a nuestra cobertura de los juegos olímpicos y en menor medida al efecto negativo en conversión de los costos y gastos denominados en moneda extranjera», advirtió en aquél entonces la compañía.

Pero también está TV Azteca, que transmitirá los Juegos Olímpicos de Tokio, y quien en 2012 también reportó altos costos operativos por la justa deportiva.

Por ejemplo en 2012 tuvo un total de gastos por 2 mil 138 millones de pesos, en cambio, sus ventas fueron apenas de 3 mil 198 millones de pesos.

«El crecimiento en costos resulta principalmente de derechos de exhibición y costos de producción relacionados con la transmisión de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El desempeño de los gastos de venta y administración se relaciona en buena medida con mayores pagos de honorarios en el periodo», reportó en aquél entonces.

En el caso de América Móvil, que adquirió los derechos desde 2017, aunque no reveló cuánto pagó por ellos.

La empresa de Slim obtuvo los derechos de transmisión para 17 países de América Latina, de los Juegos Olímpicos de 2016 a 2024.