CDMX.- Antonio Briseño explicó el porqué no aceptaría una disminución de su sueldo con las Chivas, como hipotética medida ante el parón deportivo que sufre la Liga MX por la pandemia del COVID-19.

«Cuando digo me estoy endeudando es porque invertí en cosas, en inmuebles, en mi casa, en terrenos en departamentos, en muchas cosas que he invertido mi dinero. Estoy creando un patrimonio para que en mi futuro tenga para vivir. Crear una estabilidad de mucho tiempo.

«Le necesito pagar a la gente a las que les compré la casa, terrenos, departamentos. Y obviamente ellos no me van a decir, te lo reduzco o te lo bajo o te espero, porque ellos tienen que seguir pagando a sus albañiles, tienen que seguir pagando a la gente que les produce y haciendo su vida normal.

«Sé la crisis que hay, pero yo tengo mis cosas que hacer y no me endeudé, estoy invirtiendo el dinero, para que entiendan mejor», comentó Briseño en un video que difundió en sus redes sociales.

El defensa del Rebaño recibió críticas en redes sociales, tras afirmar que no estaría dispuesto a que le rebajaran parte de su salario.

Planteles como el del Barcelona, Bayern MUnich o Borussia Dortmund han aceptado disminuir sus sueldos, ya que entienden que al no haber Ligas, los clubes no tienen ingresos con los cuales afrontar las nóminas.

