Podría darse el Toque de Queda en México donde nadie pueda andar en la calle después de las 10 de la noche más que la gente que deba trabajar o salir a alguna farmacia u hospital, de no contenerse la epidemia del COVID-19, advirtió el asesor del Colegio de Economistas de Aguascalientes, Gerardo Sánchez Herrera. El especialista comentó a El Heraldo que en México las autoridades pudieran llegar a adoptar tal medida si en tres semanas no se logra contener el brote de coronavirus en el país, en caso de que la gente no tome conciencia de que la gente debe estar resguardada en casa y de que este periodo no es de vacaciones, ni para andar en fiestas o reuniones ya que hay el riesgo de correr la misma suerte que en Italia, donde la cifra de muertos ya llega más de 4 mil 800 y más de 53 mil infectados.

Destacó que es necesario que se tomen medidas preliminares como el hecho de que en los restaurantes sólo haya venta para llevar, que, en los supermercados y tiendas de autoservicios la entrada se limite por grupos de 50 personas y evitar que se acaben la comida, el agua embotellada y el papel higiénico. Mientras que en el caso de la concesionaria Veolia, debiera hacer descuentos a las empresas ante esta situación de crisis y evitar los cortes de agua en las colonias como ocurre actualmente.

Posterior a estas tres semanas, dijo que lo conveniente es que los empresarios hagan un acuerdo con el Gobierno de no despidos para los próximos 30 días de ningún empleado, que la autoridad federal baje impuestos del ISR, que no haya cobro de hipotecas atrasadas, ni cobro de intereses moratorios, que el SAT diera la oportunidad a las personas físicas de poder presentar su declaración anual hasta el 30 de junio y el Infonavit apoyara con seis meses de gracia en caso de desempleo de algunos trabajadores.

“La economía mexicana está en picada, por lo que cuando resurjamos tras la pandemia, va a haber pérdidas terribles, de ahí que es importante que las autoridades apoyen a la población y a los empresarios”.