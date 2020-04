Isabella González Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En México se encendieron las alertas por el regreso masivo de paisanos que viven en Estados Unidos.

Cientos de miles de connacionales acostumbrados a visitar a familiares en México durante vacaciones de Semana Santa intentarían retornar pero enfrentarán severas restricciones en su desplazamiento y eventual ingreso.

La temporada de asueto se combina con la necesidad debido a que los efectos económicos por la pandemia han provocado desempleo en Estados Unidos.

Tras el brote de Covid-19, el índice de desempleo en el vecino país pasó de 3.5 a 4.4 por ciento y en tan solo un mes se recortaron 701 mil puestos.

En Estados Unidos actualmente viven más de 11 millones de mexicanos, de los cuales 5 millones son indocumentados.

«Los mexicanos que viven aquí perderán sus trabajos y no tienen acceso a servicios de salud, para ellos estar en Estados Unidos sin hacer nada no es negocio, lo que puede detonar regresos», advirtió Jorge Santibáñez, presidente del Mexa Institute.

«Si la van a pasar mal prefieren pasarla mal en México», explicó.

Fuentes de consulados de México en EU coincidieron en que el retorno de connacionales tendría más que ver con la falta de empleo que con la falta de seguridad médica, pues los sectores de la construcción y de servicios son los primeros afectados por la pandemia. Y la oportunidad para regresar sería en Semana Santa.

Efraín García, director de la Red Puebla York, refirió que muchos mexicanos se van a quedar sin trabajo debido a la pandemia, por lo que el Gobierno mexicano debe estar preparado.

Los Gobernadores de Coahuila, el priista Miguel Riquelme; de Nuevo León, el independiente Jaime Rodríguez, y de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, instaron ayer a los paisanos a no viajar a México ante la epidemia del Covid-19.

«Hoy en día Estados Unidos es el epicentro de la pandemia en el mundo», dijo el Mandatario tamaulipeco, anfitrión de la tercera reunión interestatal de contención al Covid-19. «Que no vengan a visitar a sus familias», añadió, «si realmente las quieren, no vengan «.

La Cancillería mexicana exhortó a los connacionales a evitar su desplazamiento hacia México. Además, se informó que habrá limitaciones en la frontera terrestre y la reducción de conectividad aérea.

Por su parte, el Gobierno de Hidalgo ya contempla cercos sanitarios en las carreteras para revisar a los migrantes.

«Estamos analizando si vamos a cerrar las carreteras y poner filtros», dijo el Gobernador Omar Fayad, quien dio positivo en la prueba de Covid-19.

La Cónsul General de EU en Matamoros, Neda Brown, advirtió que el gobierno estadounidense ha prohibido viajes internacionales debido al Covid-19 por lo que los viajes a través de la frontera binacional se encuentran restringidos.