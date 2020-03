Llama la CROM a la solidaridad de los empresarios con los trabajadores ante la contingencia sanitaria, en la que se vulnera la seguridad de quienes tengan que acudir a lugares donde confluyan con muchas personas, pues hay más riesgo de que resulten con contagio de virus como el COVID-19.

En conferencia de prensa virtual, el líder cromista pidió que aquellos empresarios que puedan, sostengan salarios íntegros ante un eventual paro de empresas; “los trabajadores se los sabremos agradecer y compensar una vez que pase la contingencia”.

Por otro lado, recordó que la Ley Federal del Trabajo es clara en el procedimiento ante una contingencia sanitaria declarada por el Gobierno, lo que sucedería entre las fases dos y tres de la pandemia, y que indica que, para aquellos trabajadores que enfermen, los empresarios están obligados a mantener al menos un salario mínimo hasta por un mes en lo que se recupera su salud.

Asimismo, dijo que a los trabajadores que puedan realizar su trabajo en casa, los empresarios deberán pagar con toda normalidad, esto es, el 100% de sus percepciones, aún y cuando no acudan personalmente a los centros de trabajo.

Ante ello, Ramírez Pérez apeló a la solidaridad de los empresarios para que, más allá de lo que establezca la Ley, quienes puedan ser solidarios, lo hagan, ya que del ingreso de cada trabajador dependen familias que estarán sometidas a un gran estrés por el coronavirus.

Adicionalmente pidió al Gobierno no dejar desprotegidos a los que menos tienen, a los pobres y a los trabajadores que menos ganan, ya que los efectos de la epidemia serían desastrosos. Apuntó que las autoridades federales, estatales y municipales han adoptado medidas muy drásticas pero necesarias para disminuir el número de contagios, entre las que se encuentran la suspensión de clases mediante la declaratoria de vacaciones anticipadas, el cambio de fechas de la Feria Nacional de San Marcos, y la suspensión de los servicios en bares y antros por parte del Municipio.

“Todas estas medidas son muy positivas y la CROM las respalda, sin embargo, pedimos al Gobierno no se olvide de los pobres, quienes siempre padecen con más fuerza este tipo de contingencias”.