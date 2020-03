Claudia Guerrero Agencia Reforma

CDMX.- Tras declarase contingencia sanitaria en el país por coronavirus, el Presidente López Obrador pidió una tregua a sus adversarios y llamó a la unidad.

«Nos ayuda mucho que se mantenga esa unidad y llamo a la unidad, incluso llamo a la unidad a los adversarios, a los conservadores, la patria es primero, que ya le bajen una rayita, porque está la campaña en medios desbordada, abruman, fastidian, se hacen daño, porque están perdiendo cada vez más credibilidad, al pueblo se le puede mentir una vez, dos veces, pero no se le puede estar mintiendo siempre, menos al pueblo de México en la circunstancia actual, que es un pueblo despierto, avispado, consciente», dijo en conferencia mañanera.

«Tengo la información de cómo, sobre todo en el Twitter, hay toda una epidemia de noticias falsas, ojalá y se aplique el Twitter y esto no es censura porque están actuando con operativos y robots y ahora sí que como decía mi finado paisano Chico-Ché, ¿quién pompó, quién paga eso? () Pero eso no importa, porque la gente sabe distinguir, lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos, es una tregua, un mes».

Asimismo, el Mandatario insistió en que «los conservadores» han querido alentar la división y polarizar.

«Existe unidad, no estamos divididos, hay diferencias políticas, ideológicas, pero eso es arriba, es en las élites, abajo, el pueblo está unido y puedo decir: feliz, feliz, feliz, aunque se piense se otra manera, porque yo ando abajo, a ras de tierra y sé cuál es el ánimo del pueblo», expuso.

«No hay malestar en contra del Gobierno, no hay, lo que se decía antes, mal humor social, no existe eso, aunque han querido los conservadores alentar la división, polarizar, no han podido ni podrán».

Agregó que realizará sus giras sin saludar ni abrazar a la gente, pero aseguró que cuando la contingencia termine convocará a abrazos y a besos en todas las plazas públicas para celebrar.