Claudia Guerrero Agencia Reforma

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para que la población se abstenga de acudir a playas durante contingencia sanitaria por brote de coronavirus, aunque descartó uso de medidas más severas.

«Sí, por Semana Santa, algunos, no todos, no se puede generalizar, están visitando las playas, les hago un llamado a que no lo hagan», exhortó el Mandatario en conferencia matutina en Palacio Nacional.

«Hago ese llamado, no es solo un asunto de prohibición o de que usemos la policía o la Guardia Nacional, no», agregó.

López Obrador pidió a la población adoptar las medidas sanitarias y que aunque hay casos, estos son excepción.

«Si tenemos los resultados que hemos logrado entre todos hasta ahora es por la actitud responsable del pueblo de México», afirmó.

Asimismo, el Presidente advirtió que la ciudadanía debe mantener una actitud responsable y de disciplina ya que en las próximas semanas el País entrará en una fase difícil.

«Se va domando la incidencia, el que no haya un desbordamiento en los casos, si ya todo parece indicar a que se va a aplanar la famosa curva y se va a seguir manteniendo horizontal como ha sido el planteamiento original de los especialistas, médicos y científicos, pues continuemos con la disciplina», dijo.

Por su lado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió no viajar a otras comunidades, pues la contingencia no es un periodo vacacional.

«Viene Semana Santa, no son vacaciones, aunque originalmente están contempladas como periodo vacacional no son vacaciones», aseveró el funcionario.

«Ahora estamos en medidas excepcionales para el control de la epidemia y la jornada de sana distancia se extiende hasta el 30 de abril e incluye el periodo que entra en vacaciones, no son vacaciones. No se vaya de su tipo de residencia, no viaje, porque si viajan lo van a acercar a las comunidades», agregó.