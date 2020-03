Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a la caída en los precios del petróleo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sigue siendo negocio, pues México tiene bajos costos de extracción.

López Obrador destacó que pese a la caída en los precios, hoy en México, desde que inició su Administración, se producen 80 mil barriles adicionales, lo que no se había logrado en 14 años.

«Si no hubiésemos atendido el rescate del petróleo, si no nos hubiésemos aplicado desde que llegamos, no estuviéramos produciendo lo que estamos produciendo, que a pesar de la caída en el precio, no significa una defensa, porque además lo que estamos produciendo de manera excedente o adicional lo estamos obteniendo a menores costos, porque ya no hay corrupción en Pemex», sostuvo.

«Estamos extrayendo petróleo de campos de tierra en donde nos está costando cuatro dólares el barril, esto no se veía durante mucho tiempo, por eso, se cae el precio, pero como tenemos bajos costos, sigue siendo negocio».

Incluso, el Jefe del Ejecutivo federal mencionó que ahora se tiene la posibilidad de refinar más crudo, luego que recibieron las refinerías con una producción a 32 por ciento de su capacidad y ahora trabajan a un 42 por ciento.

«Y tenemos un plan para seguir aumentando la capacidad de refinación de modo que no tengamos que malbaratar el petróleo crudo, que lo podamos procesar en nuestro País y por eso también se está construyendo la refinería de Dos Bocas», aseveró.

«¿Se acuerdan que decían los tecnócratas irresponsables y corruptos que no era necesaria una nueva refinería? Imagínense 40 años, un poco más, sin hacer una nueva refinería, vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas (…). Pero no solo es no darle valor agregado a la materia prima, que es un asunto de sentido común, de juicio práctico, sino estar dependiendo del extranjero».