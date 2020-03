CDMX.- Odalys Ramírez y Patricio Borghetti permanecerán en cuarentena, aislados de sus seres queridos y encerrados, cada uno en una habitación de su casa, para combatir el COVID-19, mismo que les fue detectado ayer.

«Ha sido un día muy complicado, traigo mucha falta de aire. Estoy aislada, salió positiva la prueba y a toda la gente que está alrededor mío la separaron.

«Mis síntomas son leves, no he tenido fiebre en ningún momento, pero de todos modos tengo que estar tranquila y lejos de todos», afirmó Ramírez, en entrevista.

«Me siento perfectamente bien, yo no tengo ningún síntoma, ni fiebre ni tos ni falta de aire. Por ahora me está dando asintomático, pero el estudio dio positivo», agregó Borghetti.

Por orden de un neumólogo, la conductora de televisión acudió el miércoles a realizarse la prueba para determinar la existencia del virus en su organismo, en un hospital de Interlomas.

Con un hisopo, los médicos reúnen fluidos tanto de la nariz como de la garganta, procedimiento que a Ramírez le pareció incómodo.

«Llenas formularios, tienes que ir a urgencias. Los doctores piden que llegues con un cubrebocas puesto y tener el menor contacto posible», explicó.

La pareja de Borghetti pidió a la población seriedad para esta enfermedad y que no se confíe nadie, ya que, en su experiencia, no hay suficiente material médico para atender a tantos posibles infectados.

«Lamentablemente yo sigo viendo, por muchos lugares, que no le dan mucha importancia a esta enfermedad, pero por favor, nadie me lo contó, yo lo viví, vi una cara de real preocupación por parte de los médicos.

«Escuché claramente que llegó una niña con un caso de influenza que, al parecer, mutó en coronavirus, pero el doctor no tenía equipo médico para atenderla. Debemos tomar conciencia, no hay que ser irresponsables con esta situación», expresó Ramírez.

Sus hijos, Gía y Rocco, permanecerán en cuartos separados para evitar contagiarse; serán atendidos por la niñera con los máximos cuidados, coincidió la pareja.

Borghetti aclaró que, según su doctor, su contagio no se debe a un viaje reciente a Madrid, España, hace 18 días; ignora dónde pudieron haber adquirido ambos el virus.

«Estamos haciendo la cuarentena forzosa en casa y tomando precauciones para que nuestros hijos no se contagien. Estoy seguro de que saldremos de esta situación sin complicaciones”. (Froylán Escobar/Agencia Reforma)