CDMX.- Sin afán de lucro y con el mero propósito de regalar buenos momentos, Noel Schajris hará un concierto acústico en su canal de YouTube para quienes están en cuarentena, voluntaria o involuntaria.

Desde su casa en Los Ángeles, recluido junto a su familia y donde se conectará este domingo a las 11:30 horas de aquella ciudad (las 13:30 en el centro de México), el también integrante de Sin Bandera adelantó algo de lo que sucederá este fin de semana.

«No hay motivo de ver una ganancia más que la de conectarme con mi público, acortar distancias, de cantarles y darles un poco de alegría o buenos momentos en estos tiempos tan difíciles.

«Será algo variado, no sé cuánto dure pero lo disfrutaremos, sin duda. Estamos unidos a través de la red, del internet, y eso nos servirá para escuchar música y compartir», comentó Noel, en enlace telefónico.

El cantautor dijo que debido a las medidas sanitarias que se viven en todo el mundo por la pandemia del COVID-19, decidió, con su familia, aislarse y cumplir la cuarentena para evitar contagios.

Esto le ha servido para volver a descubrir dinámicas personales que no había puesto en práctica con su familia, integrada por su esposa, Gwendolyn Stephenson, y sus hijos, Dennett, Emma y Dylan.

«Hay que rescatar lo positivo. Mis hijos están felices porque estoy todo el tiempo con ellos. Estaba haciendo un cálculo de cuánto tiempo atrás que no vivía así, y creo que desde hace 12 años, mínimo, que no paraba de subirme a un avión al menos una vez por semana.

«Creo que a todos nos ha servido para ponernos a pensar, a replantearnos todo, a reconectar y a darnos cuenta de cómo vivimos. No es la primera vez que nos llega, ya vivimos lo del SARS, lo de la influenza… y confío en que saldremos de esto, siempre respetando las medidas sanitarias y haciéndole caso a los expertos». (Juan Carlos García/Agencia Reforma)