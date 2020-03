Empresas industriales y de la transformación en Aguascalientes han decidido continuar laborando hasta que la contingencia de salud lo permita o se llegue a entrar a una fase de mayor riesgo, es el caso que por ahora sólo han declarado paros técnicos COMPAS, Nissan y Cooper Estándar, pero en estos casos el acuerdo con sus trabajadores fue el pago íntegro de su salario.

El secretario de Desarrollo Económico (Sedec), Manuel Alejandro González Martínez, dio a conocer que ningún pretexto de posible falta de material obligó a estas grandes industrias a parar su producción por unos días, antes bien, dejaron en claro que fue exclusivamente como medida sanitaria y cuidar la integridad de sus trabajadores.

Se espera que en el transcurso de estos días, una cuarta empresa también se declare en paro técnico teniendo como causa la medida sanitaria en este momento de contingencia ante la presencia del COVID-19.

El funcionario fue entrevistado en Palacio de Gobierno, luego de sostener una reunión con el gobernador Martín Orozco, a quien le planteó un programa estratégico económico para la contingencia que se avecina, derivado del cierre de negocios y las necesidades que tendrán tanto en materia de producción, pero sobre todo para atender los requerimientos de los empleados, sobre lo que en esta misma semana se hará un anuncio oficial.

Cabe recordar que a mediados de la semana pasada anunció el cierre técnico en dos grupos de trabajadores, la empresa COMPAS, los primeros dejaron de asistir a trabajar desde el día 20 y este 25 se retirará también de manera temporal otro grupo, para volver los 2 mil 500 trabajadores el próximo 14 de abril

El segundo paro técnico fue para Nissan, en donde según la información obtenida hasta ayer, se tenía la confirmación que la totalidad de su personal enviado a descansar anticipadamente como medida de prevención sanitaria, obtendría el pago del 100% de su salario, en este caso se pretende que regresen el 14 de abril, con la esperanza de que la contingencia no obligue a que sean más días de cierre de la planta productiva.

En tanto, Cooper Standard también ha cerrado temporalmente su producción, de la misma manera, para prevenir algún contagio entre sus trabajadores, aunque en este caso sólo sería por cuestión de 8 días, pues se ha planeado su reincorporación a la vida productiva el próximo domingo.

Por ahora, aseguró el titular de la Sedec, no hay más empresas de la industria automotriz o de la transformación que hayan manifestado el interés de anticiparse al cierre de sus fábricas por cuestión de la contingencia y se espera que no se llegue a ese grado, no obstante de ser necesario, están dispuestos a hacerlo, pero hasta que las autoridades sanitarias lo indiquen.