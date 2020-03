Otros eventos en riesgo

Aproximadamente desde hace dos semanas los eventos deportivos en Aguascalientes comenzaron a cancelarse para luego ver como los eventos nacionales también fueron cayendo uno a uno hasta quedarnos prácticamente sin actividades deportivas por el momento debido el coronavirus que ataca gran parte del mundo. Desde los torneos que se establan planeando para la Feria Nacional San Marcos 2020, ligas locales de diferentes deportes, eventos de universidades como la Liga ABE y el Campeonato Universitario Telmex Telcel hasta organizaciones profesionales como la Liga MX y la Liga Mexicana de Beisbol han parado todo tipo de eventos para evitar la propagación de la enfermedad. Aunado a esto, hay varios eventos que aunque aún se encuentran a cierta distancia de llevarse a cabo, comienzan a sentir peligro de realizarse si las cosas no mejoran en próximas fechas.

El más cercano que tiene mucha importancia es la tercera fecha de la Copa MTB Aguascalientes que en las primeras dos etapas tuvo un gran éxito con los ciclistas locales y de la región, el tercer capítulo del serial estaba pactado para el 17 de mayo con pista aún por definir mientras que el cuarto esta planificado para el 19 de julio. Faltan meses para que llegue la cita, pero si las cosas siguen de la misma forma los pedalistas no podrán tener la preparación óptima para presentarse lo que desembocará en la cancelación o retraso de las competencias que a su vez causaría una reorganización de todo el calendario que implica 9 carreras en total a lo largo del 2020. Sin duda, la organización estará ya muy al pendiente de la evolución de la pandemia y tomar decisiones en dado caso de necesitarlo.

El siguiente evento es el Segundo Congreso Nacional de Handball que está destinado a realizarse en el mes de julio con un evento de talla internacional con varios jugadores de todo el mundo visitando nuestro estado para dar conferencias sobre este deporte. La segunda edición del congreso supone una evolución con respecto al año anterior que tuvo una gran respuesta por parte de la comunidad handbollera que está más que metida en su deporte. Lo más complicado en este caso será mantener a los invitados especiales por los viajes que se necesitan hacer al igual que todos los interesados que quieran asistir. Una de las principales recomendaciones es no viajar por lo que si los números no se reducen es probable que se tenga que posponer la fecha. Por último, la sexta edición de la Carrera de la Mujer está programada a tener lugar el próximo 5 de julio en una competencia que sirve para celebrar a todas las mujeres del estado con recorridos de 5 y 10 kilómetros que poco a poco ha ganado una enorme fama en Aguascalientes. El cupo es de 600 participantes, lo que habla de lo importante que será esta carrera que, aunque tiene tiempo para poder realizarse sin contratiempos, tendrán que estar atentos a cualquier imprevisto que obligue a posponer la competencia. De esta forma, el deporte sigue sufriendo en el 2020 en todos los niveles sin más que hacer más que esperar que el mundo pueda vencer al virus que ha unido al ser humano sin importar raza, edad o nacionalidad.