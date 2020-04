Derivado de la falta de estrategias del Gobierno Federal para mitigar los daños ocasionados por el coronavirus, la iniciativa privada advirtió que en su momento sabrá recordar la falta de compromiso hacia el sector productivo.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Pedro Gutiérrez Romo, indicó que será en el 2021 cuando por medio de la consulta ciudadana para la revocación de mandato, se actué en consecuencia con un voto razonable.

Consciente de las afectaciones que están atravesando la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas, por la parálisis productiva a consecuencia de la pandemia del COVID-19, precisó que urge que el Gobierno de la República active mecanismos de apoyo enfocados al sector patronal que permitan preservar la generación de empleos.

De extenderse el periodo de resguardo y suspensión de actividades no esenciales, la totalidad de las empresas afiliadas al CCEA se verían en la necesidad de solicitar algún apoyo.

Finalmente, Gutiérrez Romo dijo que ante la suspensión de créditos revolventes a favor de la iniciativa privada de parte de una institución bancaria, el reto de los empresarios es no caer en pánico y evitar ser atrapados por prestadores de dinero no regulados.