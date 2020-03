No proyecta Liga MX reducción de sueldos

Edgar Contreras Agencia Reforma

CDMX.- En la Liga MX no plantean la reducción de sueldos de los futbolistas.

A pesar de la crisis de salud pública por el COVID-19 y de que algunos clubes de la Bundesliga han ajustado los salarios para mantener las finanzas sanas, en México hasta ahora no se plantea dicha opción.

«Ante los señalamientos en algunos medios de comunicación que han especulado sobre la posibilidad de que la Liga MX busque retener un porcentaje de los sueldos de los jugadores de los clubes, la Liga MX / Ascenso MX manifiesta que no existe ninguna propuesta en ese sentido», informó el organismo en un comunicado.

En Alemania, jugadores de equipos como el Bayern Munich y el Borussia Dortmund han aceptado la reducción del 20 por ciento de su sueldo, de acuerdo con el diario Bild. También el Borussia Monchengladbach ha optado por ese tipo de medidas.

No solo eso, clubes como el Dortmund han organizado ya un partido virtual en el que la gente simuló comer alimentos afuera del Signal Iduna Park, pero en el que sí pagó por ellos a manera de donativo para los locatarios de 86 puestos de comida que no tienen la forma de allegarse de recursos debido a la pandemia.

En México, por ahora, no habrá ajustes en temas salariales de los futbolistas.

«Como industria conocemos y respetamos el marco legal y, por supuesto, entendemos nuestra responsabilidad social en el momento complicado que vive nuestro país», remató la Liga MX.