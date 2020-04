El coronavirus llegó a poner en evidencia a los sistemas de salud más sofisticados del mundo que no pudieron contener por completo el contagio de un patógeno desconocido que se presentó de manera sorpresiva y a gran escala, además ha puesto a prueba capacidades médicas y sociales.

Cuestionado al respecto, el secretario de Salud del Estado, Miguel Ángel Piza Jiménez manifestó que la pandemia del COVID-19 no sólo puso en evidencia al Sistema de Salud Mexicano sino a los sistemas de salud en el mundo, inclusive al francés que está considerado dentro de los mejores del mundo y los resultados allá han sido lamentables.

Aun así, en Aguascalientes, a pesar de que todavía hay gente que no asume la responsabilidad del aislamiento o la sana distancia, los resultados no son del todo malos, y si bien se han registrado 2 primeros fallecimientos, pudieran ocurrir más en lo que resta de la temporada que se espera, pues hay gente que resulta positiva al COVID-19 pero presenta complicaciones de salud anteriores y eso no ayuda mucho.

Pero en general, la ciudadanía ha participado bien y esto ha permitido que el nivel de contagios se hayan mantenido en dos diarios, salvo en un fin de semana que se reportaron 7, por lo que el deseo es seguir como hasta ahora y de ser posible mitigarlos.

Mencionó que ante las dudas de la gente sobre los resultados que a diario se presentan en el informe de positivos y sospechosos, es pertinente aclarar que los datos que se dan a conocer son reales, pues de ser falsos la situación sanitaria local sería muy distinta a la que se tiene, y es que se ha logrado controlar mediante el aislamiento a la mayoría de los que han resultado positivos y sólo unos cuantos han requerido de hospitalización.

Mucho han colaborado, dijo, los pacientes positivos a los que se les ha pedido se conserven en aislamiento en beneficio de ellos y quienes les rodean, de ahí que esa atención ha permitido que los contagios sean menos, “no estamos ocultando ninguna información, si esto fuera mentira tendríamos hospitales llenos, es mi responsabilidad informar con responsabilidad”.

Piza Jiménez insistió que está en manos de la ciudadanía salir bien librada de esta contingencia, pues se deben acatar instrucciones de aislamiento y ponerse a salvo lo más que puedan para evitar la proliferación de contagios, ya sea por contactos o nativos, que ya se han comenzado a presentar.