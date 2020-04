Citlalli Medina Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Matías Almeyda muestra una vez más su fidelidad a las Chivas, al afirmar que no dirigiría nunca al eterno rival del Guadalajara: el América.

En entrevista con el conductor argentino Diego Díaz, de TyC Sports, Almeyda mencionó que no aceptaría trabajar en los rivales de los equipos por los que se le identifica. Por River Plate, no iría a Boca Juniors, ni al cuadro azulcrema en la Liga MX, por el Rebaño, club con el que conquistó siete títulos y mantiene una fuerte conexión con sus jugadores y afición.

«Nosotros nos debemos a la gente. A seguir creyendo que se puede tener cariño por un club. En México, por ejemplo, al América no iría», afirmó el ‘Pelado’ Almeyda.

Ahora que las competencias deportivas a nivel mundial están detenidas a causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el estratega argentino que dirige actualmente al San José Earthquakes, de la MLS, aprovecha el tiempo para estar cerca de los aficionados en las redes sociales.