La delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor se mantiene activa ante la contingencia que se vive en México y en Aguascalientes por el Coronavirus. Al respecto su titular, Carlos Ricardo Olvera Ávila llamó a los consumidores a no generar una demanda innecesaria de productos por el COVID-19. En tal sentido, recordó que la ley prohíbe aumentos injustificados ante contingencias sanitarias.

Detalló que la PROFECO realiza el programa de verificación y vigilancia donde diariamente acuden a los diferentes establecimientos como farmacias, tiendas de autoservicios, donde se oferten productos como cubrebocas, gel antibacterial y otros productos para colocar preciadores y ver que no haya abusos o el acaparamiento de productos, dada la especulación.

Adicionalmente dijo que realizan el monitoreo de precios mediante visitas y hacen el reporte diario, las cuales son permanentes y por un tiempo indefinido, sin que hasta el momento se detecten irregularidades. “Diariamente se recorren de 5 a 10 establecimientos para verificar que no haya abusos. Aunque invitamos a la gente a que haga sus denuncias a los teléfonos 800 468 8722”.