Froylán Escobar Agencia Reforma

CDMX.- El haber declinado la propuesta para protagonizar el melodrama La Mexicana y El Güero, producida por Nicandro Díaz para Televisa, no fue por tener problemas con Juan Soler, como se había rumorado.

Así lo aseguró la actriz Silvia Navarro, quien no quiso dar más detalles del por qué no firmó el contrato días antes de comenzar con las grabaciones.

«¡Jamás! Yo te amo Juan (Soler), yo lo amo con todo el corazón», afirmó Navarro.

Al cuestionarle sobre si su decisión se debió a un desacuerdo salarial, Navarro sólo sonrió.

Tras su salida, el productor buscó a Itatí Cantoral para suplir el lugar de Navarro y ser la pareja de Soler en la ficción.

La ex protagonista de la telenovela Caer en Tentación dijo que las críticas se le resbalan; para ella, ser flanco de malos comentarios no le genera conflicto.

Ejemplo de ello fue, aseguró, cuando subió a Instagram una fotografía abrazando a otra mujer.

Aunque explicó que por esa persona (de nombre Karina Fentón, una bailarina muy amiga suya) los señalamientos en redes cuestionaron su sexualidad, fue algo a lo que no le dio importancia.

«No (no me preocupan las críticas), sin problemas. ¡Que viva el amor, el que sea y como sea», expresó al respecto.

Navarro desmintió tener un proyecto con Telemundo y ser la principal en el elenco de la telenovela La Suerte de Loli.

«No tengo ninguno (proyecto en puerta). Ojalá me pongan a trabajar. A mí me gusta hablar de las cosas cuando sean concretas para que sí se hagan», sostuvo.