Si antes eran algo tardos en actuar, ahora los dirigentes de los partidos se han tomado muy en serio eso de la sana distancia y que no se debe salir de casa, por lo que los asuntos que interesan a la sociedad y que no detiene ni el virus chino, pueden esperar, o de plano que se olviden de ello.

Los piquetes de ojos que hay entre los dos palacios era motivo suficiente para emitir una opinión o por lo menos llamar a la cordura, lo que aún cuando no les hicieran caso de cualquier manera les habría permitido hacer acto de presencia, actuar que ha motivado al Partido Acción Nacional (PAN) a que arme su propio escenario, porque al no tener adversario a la vista puede darse el lujo de reunir a las partes, emitir pronunciamientos y seguir con una agenda pública.

Lo opuesto sucede en Morena, que pese a ser el organismo en el gobierno federal mantiene un nulo perfil como reflejo de que quienes están al frente no saben si continúan con el reconocimiento en los cargos y principalmente si tienen el respaldo de la dirigencia interina que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, por lo que prefieren no hacer olas y mantenerse en silencio, aún cuando se entendería que mientras no se nombre a los relevos siguen al frente.

Por su parte el Partido Revolucionario Institucional (PRI) designó un mando transitorio que se encargará de convocar a elecciones del Comité Directivo Estatal, pero a una semana que se hicieron los nombramientos de encargados del despacho de presidente y secretario general sigue sin dar color, por lo que no hay un posicionamiento sobre las diferencias que existen entre quienes puede o no puede emitir una ordenanza para la operación de los negocios en las actuales condiciones de salud.

La última vez que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo un pronunciamiento público fue hace varias semanas para dar a conocer que en las elecciones de 2021 irá solo, pero de cara a la situación actual está en una etapa de reserva, tal vez para no incomodar a quienes han sido sus socios en varios comicios.

Por lo que se refiere al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sigue la política del avestruz que tan buenos resultados le ha dado cuando hay problemas político-sociales, por lo que en lugar de entrar en defensa de los comerciantes que quedaron embrollados, al ser obligados a cerrar sus locales y al día siguiente que sí podían abrirlos pero horas más tarde que siempre no, se preparaba para hacer presencia durante la Feria de San Marcos y exigir que se anulen las corridas de toros, que no obstante que no les hacen caso les permite abonar la etiqueta como protector de los animales.

De los otros partidos, como el PT, PES y Movimiento Ciudadano, es poco lo que hacen para su causa, por lo que difícilmente lo van a hacer a favor de una cuestión social, actitud que luego se refleja en las urnas.

Por ello, es normal que el PAN tenga que inventar sus propias obsesiones, de otra manera estaría en el mismo nivel que sus antagonistas, por lo que dentro de las limitaciones que aplica el período sanitario hace acto de presencia a través del liderazgo estatal, o de una de sus representantes ante el Congreso de la Unión, lo mismo que del vocero del Comité Nacional, lo que permite tener un acercamiento a través de los medios con los militantes y estén al día de lo que hace el partido.

ASEDIO

Las autoridades podrán señalar que tienen blindado al estado con los lugares donde tiene lugar el esculque que hacen tropas federales y organismos policíacos a vehículos y personas que pretenden ingresar por cualquier punto cardinal, pero hay caminos y veredas en donde grupos de individuos llegan y se van sin ser detectados, por lo que se entiende el uso de armas de distinto calibre que han utilizado aquí para asesinar a narcomenudistas, empresarios y hasta inocentes.

Al sur y sureste de la entidad son comunes los crímenes y vendettas en comunidades de Jalisco, lo mismo que al norte y noroeste en localidades de Zacatecas, lo que motiva que cuando se tiene conocimiento se organicen aquí equipos mixtos de vigilancia y supervisión para evitar que ingresen a la entidad, pero hasta la fecha no se ha logrado la aprehensión de algunos de ellos por la sencilla razón que circulan por cruces y desviaciones poco transitados.

El pasado final de semana volvió la violencia a Zacatecas con un total de 22 personas asesinadas; en el municipio de Guadalupe fueron acribilladas dos personas y quedaron tendidos en una calle del fraccionamiento Carlos Puente; el sábado 21, alrededor de la 1.30 de la madrugada, cuatro elementos de la policía preventiva del municipio de Sombrerete fueron emboscados por civiles armados y en la calle Fundidora, del Barrio de Santa Rosa, quedaron los cuerpos de los cuatro agentes – dos hombres y dos mujeres -, mientras que en Fresnillo fueron encontrados cinco hombres muertos a balazos y más tarde, en la comunidad de Valdecañas, del mismo municipio, se localizó muerta una persona que tenía signos de tortura y atada de manos.

La cercanía de Aguascalientes con las comunidades zacatecanas y jaliscienses, en algunos casos a menos de 30 minutos y en otros a poco más de una hora, es una razón para considerar que algunos de los asesinos hayan huido hasta esta entidad o incluso residan aquí y sólo van a esos lugares a cumplir su macabra encomienda.

Por ello, se requiere mayor vigilancia en los límites y al interior, como única manera de evitar que aquí se desate la violencia, que aún cuando hasta ahora ha sido menor, en comparación con lo que sucede en esos lugares, no se debe bajar la guardia.

Para la delincuencia organizada no hay días de descanso ni de respetar las medidas sanitarias, por lo que se mueven de acuerdo a sus intereses y es por lo que Aguascalientes tiene que mantener una vigilancia permanente para detectar y aprehender a quienes buscan refugio y aprovechan para llevar a cabo algunos “trabajitos”

La peligrosidad de las bandas se demuestra cuando atacan a las corporaciones policíacas, de lo que ya se tiene amargas experiencias en la ciudad capital, por lo que sólo queda estar en permanente alerta para evitar ser sorprendidos por quienes imponen su criterio por medio de la violencia.

SIGUEN ESPERANDO

Con todo y que saben cuál va a ser el resultado de su exigencia, los presidentes municipales de Aguascalientes, Colima, Mérida, Saltillo, San Luis Potosí, Apodaca y San Pedro Garza García, pidieron al gobierno federal acciones concretas para combatir el coronavirus. Demandaron mayores controles sanitarios en aeropuertos, centrales de autobuses y puertos, así como programas de apoyo temporal para quienes se quedaron sin empleo. Entre los firmantes del escrito está la alcaldesa Teresa Jiménez, que junto con sus colegas definieron lo que hacen y harán en sus lugares, como contribuir a mantener en aislamiento a adultos mayores, enfermos y personas con discapacidad, asimismo tomar acciones ligadas con los actores económicos para reducir el impacto en las cadenas productivas y se comprometen a realizar tareas preventivas para enfrentar la grave situación que se está viviendo, en cumplimiento a lo que dispongan expertos nacionales e internacionales. Ahora sólo falta la respuesta de Palacio Nacional y ojalá no vuelvan a gasearlos, como ocurrió cuando fueron en bola a tocar las puertas de la residencia de la familia presidencial.

JUAN JOSÉ DE ALBA

Aunque es un paso obligado del que nadie se escapa, causó pesadumbre el fallecimiento del doctor Juan José de Alba Martín, un hombre apreciado en diferentes círculos donde tuvo un desempeño muy destacado. Especializado en traumatología supo llevar su altruismo al grado de realizar intervenciones quirúrgicas a las personas que no podían pagar sus servicios. Fue presidente de la Asociación de Charros y siempre portó con gran dignidad el traje nacional, además estuvo al frente de la delegación estatal de la Cruz Roja y perteneció al Club Rotario de Aguascalientes. Su sonrisa tan espontánea fue una de sus características, que sin duda es con lo que se quedan muchos de los que tuvieron el privilegio de su trato.