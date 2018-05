CDMX.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México pagará y disfrutará del muro fronterizo propuesto desde su campaña presidencial.

No quiero causar un problema pero al final México pagará por el muro (…) no está haciendo absolutamente nada por detener a las personas que cruzan desde México, Honduras y otros países”, dijo el Mandatario durante un mitin en Nashville, Tennessee.

“No están haciendo nada por ayudarnos. Van a pagar por el muro y van a disfrutarlo”, aseguró.

En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto respondió en redes sociales:

President @realDonaldTrump: NO. Mexico will NEVER pay for a wall. Not now, not ever.

Sincerely, Mexico (all of us).

— Enrique Peña Nieto (@EPN) 30 de mayo de 2018