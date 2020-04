Érick Rodríguez Agencia Reforma

MONTERREY, N.L.- A unos días de haber dicho que Andrés Manuel López Obrador le parecía un inconsciente por alentar a la gente a darse abrazos y comer en restaurantes pese al COVID-19, Nicolás Sánchez dijo que se equivocó.

El zaguero central comentó que no fue la manera correcta de expresarse y señaló que hoy ve en la ciudad a gente consciente.

«Sí, me agarraron un día como que la cuarentena me hizo mal y no me expresé de la mejor manera, no es manera de expresarse esa, pero el mensaje era otro el que quería dar», comentó en un charla en vivo con el periodista argentino César Merlo, en Instagram Live.

«El mensaje que se dio hace unos días fue un poco más consciente, de quedarnos en casa y de ayudarnos entre todos. Yo trato de pensar en positivo y el pensamiento positivo de hoy es que estamos a tiempo, y que en este esfuerzo que estamos haciendo todos hay gente que sufre muchísimo. No soy hipócrita ni vivo en una burbuja, hacemos esto por el bien de todos y pensando en positivo, se hace porque esto va a ayudar».

«Me equivoque. Yo puedo pensar lo que crea conveniente de hacer en este momento, pero no fue la manera de expresarse. Pienso que se está tomando consciencia ahora, cuando menos de manera individual. Acá no está la cuarentena obligatoria, pero veo que la gente está haciendo un esfuerzo muy grande y hay gente que no puede darse el lujo de quedarse en casa. Nosotros, los que sí podemos, ayudamos de esta manera».

-¿Te sacaron de contexto la declaración?

«Tampoco fue un insulto, no fue mi intención, y no, no me sacaron de contexto, yo lo dije, lo dije de esa manera, y bueno, él es una persona pública, como somos todos los que estamos en el ambiente del futbol y lo que yo quise expresar es que había gente que no tenía la necesidad de hacer eso. Por ahí mucha gente saca ventaja y ahí los argentinos nos destacamos, en querer sacar el camino fácil», expresó.

«Yo vi en la tele sólo lo de él, como seguramente lo habrá hecho más gente. A mí también me gustaría estar en Argentina en este momento, de vacaciones, pero no son vacaciones».