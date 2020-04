Las semanas de retiro que determinó el supremo gobierno, como parte de las medidas que permitan frenar el avance del germen que trae de cabeza a todo el planeta, debe servir para que las autoridades consoliden el plan de seguridad que buena falta hace.

Hay esbozos y luego firmas de convenios de los tres niveles de la administración pública, en señal que habrá coordinación de esfuerzos, pero días después regresan los celos entre los jefes de las corporaciones que luego se reflejan en oficiales y tropa, por lo que avanzan un paso y retroceden dos.

Lo que la sociedad exige y espera son acciones conjugadas en las que poco importa quien haga más aprehensiones o salve un gatito de un árbol, sino resultados tangibles, que se manifiesten en un decrecimiento del delito. Cuando esto suceda es porque la policía está haciendo bien su trabajo.

El gobernador Martín Orozco Sandoval ha sido reiterativo en la convocatoria para que se haga una labor mancomunada, en la que se asegure una participación sin reserva del estado y los once municipios, para ello se requiere de una comunicación fluida entre ambos niveles de gobierno “como única forma de atacar de raíz la inseguridad que aqueja a la ciudadanía”.

El mandatario considera que la inestabilidad tiene su origen en algunas colonias urbanas y comunidades rurales, por lo que se necesita trabajar intensamente para identificar raíces y motivos y luego buscar la solución a los problemas, sólo así se podrá tener un sistema de seguridad de primer nivel.

Para alcanzar ese objetivo se requiere la participación decidida de alcaldes, empresarios, representantes de la sociedad civil, académicos y naturalmente del gobierno del estado, quienes deben plantear sus puntos de vista, análisis y compromisos en las reuniones que se llevan a cabo.

Orozco Sandoval insiste en la importancia de que las instancias municipales proporcionen información sólida, veraz y oportuna a los cuerpos de seguridad e investigación, de donde se parta las estrategias más certeras, por lo que el resultado que exista será de la forma como participen cada quien.

El Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Seguridad, Inteligencia-Tecnología (C5-SITEC) operará para los once ayuntamientos, mismo que fue del conocimiento de los presidentes municipales que recibirán un apoyo invaluable con este servicio.

El titular del Poder Ejecutivo manifestó que el objetivo de instalar esta red de comunicación inteligente, es ofrecer una herramienta efectiva y de la más alta tecnología a las corporaciones policíacas, con lo que la entidad pueda mantenerse como una de las más seguras del país.

Personal técnico explicó que el C5 tiene como ventaja que gracias al acceso en tiempo real a la información y consulta, se podrá prever hechos delictivos que pudieran llegar a registrarse, con lo que se puedan concebir estrategias de inteligencia para advertirlo.

En el funcionamiento del C5-SITEC los alcaldes tendrán una participación coadyuvante, ya que deben nombrar al personal que se encargue en sus municipios de procesar los datos que se recabarán en este sitio, mismo que también contará con botones de pánico y centros de monitoreo.

Bajo este marco están dadas las condiciones para que el nivel de seguridad mejore, en el cual cada quien tendrá que responder con entrega a las tareas que le han sido encomendadas, olvidándose de egos y banalidades con el único fin de tener un Aguascalientes tranquilo seguro y protegido.

HOGARES VIOLENTOS

El ser humano no está acostumbrado a estar inactivo mucho tiempo, por lo que hoy que los mexicanos lo hacen por recomendación de las autoridades sanitarias, demuestran un grado de estrés que en ocasiones se refleja con discusiones y violencia entre la familia.

Quienes más sufren esta situación son las mujeres, ya que a decir de la diputada Elsa Amabel Landín Olivares, como esposas, madres, hermanas o hijas deben actuar con la mayor prudencia posible para sortear las diferencias, lo que no es fácil cuando ellas mismas son las agredidas.

Convivir de manera permanente en el ambiente familiar es para muchas mujeres un verdadero suplicio, ya que deben hacerlo con la persona que las arremete verbal y físicamente. Hay estudios de varios países que establecen los efectos psicológicos nocivos que deja este tipo de incomunicación, que incluye desconcierto, irritación y amargura, porque no se sabe cuándo terminará y si una vez que se produzca podrá reanudar la vida normal, lo que hace que ofenda y hasta pegue a los suyos.

El aislamiento continuo provoca grados de incertidumbre y ansiedad en el núcleo familiar, que llega a reflejarse en golpes del padre hacia los menores y las mujeres, por lo que es necesario que en cada hogar se promuevan el respeto y se fijen horarios de estudio, descanso y actividades recreativas. También exhortó a alejar a niños y niñas de botes o recipientes con agua, cisternas, estufas y todo aquello que pueda representar un peligro y que para los pequeños les resulta atractivo acercarse y tener algún contacto.

La diputada Landín Olivares dijo que el gobierno federal ha sido desatinado en los asuntos que tienen que ver con las mujeres. Desde el arranque de la actual administración ha nulificado los avances que había en varios aspectos, como las guarderías y los centros de apoyo a las que son agredidas y la famosa equidad ha quedado en una promesa. Hay discriminación en distintos derechos, por lo que es indispensable que haya congruencia entre el decir y el hacer.

En los días que lleva el enclaustramiento se han presentado varios hechos en las familias que denotan la fragilidad de carácter de alguno de sus miembros, que por nimiedades arma la pelotera, por lo que tiene que haber paciencia y sobrellevar las jornadas de la mejor manera.

Lamentó que conforme se incrementan los registros de embestidas hacia las féminas, mayor es el recorte de los presupuestos federales asignados para la prevención del delito en contra de ellas, lo que deja constancia el nulo interés que hay de atender la condición.

Es importante entender que se libran dos batallas, una es evitar que siga la propagación del virus y otra las consecuencias sociales y humanas post-cuarentena, por lo que los gobiernos tienen que estar preparados para enfrentar y atender lo que derive de esta lucha inédita en la época contemporánea, puntualizó Elsa Amabel Landín.

SOLEDAD Y ESPERANZA

La postergación por tiempo indefinido de las misas ha provocado una sensación agridulce entre los fieles, que acuden a los templos a orar para que pronto pase esta cuarentena. Los recintos están alumbrados sólo con la luz natural, lo que da una sensación de vacío, de alejamiento, pese a que ahí está el altar, el crucifijo, las imágenes de la virgen y de los santos, pero nada es suficiente. Faltan los sacramentos, que son parte esencial de los creyentes y que hoy no pueden recibir. Aunque está el consuelo de participar en los oficios virtuales que se transmiten en la televisión, no es lo mismo que hacerlo de manera presencial, por lo que sólo les queda armarse de paciencia y esperar para que pronto esta etapa sea historia. No será una pasividad fácil, pero se debe tener fe de que Aguascalientes resentirá lo menos posible esta adversidad y para principios de mayo se reanude la liturgia.