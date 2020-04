Carlos Aurelio Hernández González

Actualmente en el debate nacional se comenta sobre los costos y los beneficios de las energías limpias para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a los consumidores finales. Especialmente haciendo énfasis en los “Ventiladores” eólicos y el ¿Por qué? el Gobierno Federal menciona que son subsidiados a través de la Empresa Productiva del Estado.

Cabe definir que a través de la generación de energía eléctrica se emite aproximadamente el 30% de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) al medio ambiente a nivel mundial y me gustaría comentarles algunos casos de éxito en mercados internacionales sobre el grado de integración de las Energías Renovables en sus Sistemas Eléctricos y los beneficios económicos y ambientales

que se han documentado.

El Estado de California es un ejemplo perfecto de un Sistema Eléctrico con una capacidad instalada (60,543 MW) para la generación de energía eléctrica similar al Sistema Eléctrico Nacional (68,044 MW).

Ellos lograron reducir sus emisiones de GEI a los niveles de 1990 antes de su meta del 2020 y han discutido ampliamente cuales son las políticas que han incentivado las disminuciones e igual que en México, también se discute sobre si son gracias a las fuentes de generación limpia.

Un claro ejemplo de cómo lo lograron es mediante la Generación Distribuida Solar. Según datos de la Organización No Gubernamental “CalMatters”1 menciona los efectos de los subsidios a la Generación Distribuida Solar, y gracias a ellos hoy han dejado de emitir GEI por una cantidad de 6 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono para el periodo 2009 – 2018 lo que es equivalente a retirar aproximadamente 1.3 millones de automóviles.

En total la Generación Limpia de Energía representó una reducción del 2009 al 2018 de aproximadamente 24 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono lo que sería igual a retirar 5.2 millones de vehículos.

Según datos del INEGI el Parque Vehicular para el 2018 en México fue aprox. de 47 millones de vehículos lo que equivaldría a retirar de la circulación al 10.9% de los automotores del país, o igual al 89.6% de los que se registraron para la Ciudad de México (5.8 millones).

En sus objetivos para el 2030, las empresas públicas y privadas de energía eléctrica de California se han trazado llegar a un 60% de energías limpias cuando en México es de 54% para el 2035, cuando notoriamente el sector ha entrado en una desaceleración de la inversión.

Además, hay mucha evidencia que demuestra una correlación directa entre el crecimiento económico del Estado de California (3.6% para 2017) desde el año 2000 y las reducciones de los Gases de Efecto Invernadero2, además ¿Qué creen? La electricidad en California ahora representa el 15% del total de los GEI para 2017, y se redujeron en comparación con 2016 un 6%.

Fue la mayor reducción de cualquier sector económico.

Estas fuentes limpias alimentaron el 52% de toda la electricidad consumida en California en 2017. Y todo esto gracias a las energías con cero emisiones al medio ambiente.

California es un claro ejemplo de un Estado que podría catalogarse como la sexta economía mundial por su PIB y claramente ha impulsado; con éxito en base a los resultados, políticas en favor de la participación de las empresas públicas y privadas en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes limpias.

La cruda realidad; como el combustóleo y el carbón para el planeta, es que existen distintos intereses privados y públicos en nuestro país que prefieren favorecer la generación de energía a través de combustibles fósiles ya que la gran mayoría de la capacidad instalada de la CFE proviene de estas fuentes.

Ahora ¿Qué hacer con el combustóleo mexicano? ya que por las nuevas normas marítimas que prohíben su transportación por aguas internacionales debido al alto contenido de azufre del mismo hacen que no pueda ser exportado vía marítima.

El tema es que el combustóleo es un derivado de la refinación de las gasolinas y al no tener forma de exportarlo se llenan rápidamente los almacenes, que cuando llegan a su máxima capacidad impide que las refinerías sigan produciendo.

Desde el mes de enero los Precios Marginales Locales del Mercado Eléctrico Mayorista han disminuido a una tercera parte de como venían comportándose lo que reduce los incentivos de los Generadores para realizar nuevas inversiones.

Y no sabemos dónde va a parar ese combustóleo, lo que sí nos da una idea es que está yendo a parar a las Centrales Eléctricas ineficientes de la CFE para generar energía eléctrica mucho más barata considerando los precios internacionales de los combustibles.

Con esta evidencia sobre los resultados de California son innegables los beneficios al medio ambiente y la población en temas económicos, por lo que naturalmente surgen las siguientes

preguntas: ¿Vale la pena una política proteccionista de la Comisión Federal de Electricidad que pone en riesgo inminente la salud de los mexicanos, al medio ambiente y al planeta? ¿Por qué la CFE no apuesta por impulsar y desarrollar nuevas Centrales Eléctricas en base a tecnologías limpias?

¿Realmente la CFE está subsidiando a los Generadores Limpios? ¿O existe un tema político, e ideológico que prevalece por encima de la razón económica y la realidad de las Empresas

Productivas del Estado?

Para la siguiente entrega se intentará responder estas y otras preguntas, así como exponer mayor evidencia al respecto de los resultados de la generación de energía eléctrica mediante

tecnologías de 0 emisiones en otros Mercados Internacionales de Energía Eléctrica.

Carlos Aurelio Hernández González es Presidente de la Comisión de Energía de COPARMEX Metropolitano del Estado de México, así como Vicepresidente de Energías Renovables de la Comisión Nacional de Energía COPARMEX

Twitter: @cauhdez