Rafael Valenzuela* Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 23-Dec-2017 .- Los partidos tradicionales no están entendiendo la dinámica de las redes y sus precandidatos no interactúan positivamente con la audiencia. Pretenden hacer en las redes lo mismo que hacen en las calles.

En las redes sociales podemos encontrar indicadores relevantes para el análisis político. Por supuesto que no están exentos de ruido y márgenes de error, pero sin duda son más confiables y certeros que las encuestas, sondeos o los famosos y costosos trackings.

Un error común que cometen la mayoría de los políticos y algunos miembros de la comentocracia es descalificar o minimizar acontecimientos sucedidos en internet con la frase “eso es en las redes, yo en las calles veo otra cosa”; considerar que se trata de realidades diferentes es una postura arcaica, propia de la época medieval -y quizá por eso común en la clase política mexicana-.

El alto grado de compenetración que existe entre la tecnología, el internet y la vida cotidiana provoca que suceda lo mismo en las calles que en internet. Los pensamientos, reflexiones y sentimientos de la gente no son distintos en Facebook que en la vida fuera de internet. Lo que sí es una diferencia significativa es que las redes generan mejores condiciones para la libertad de expresión y para la honestidad.

Otro error común es considerar que las redes son elitistas. En las redes sociales están todos porque es un tema aspiracional. Las diferencias económicas, culturales o de clase cada vez son menos un factor que restrinja el acceso a internet y a redes sociales en nuestro país. En México, un país de 127.5 millones de habitantes, más de la mitad de la población tiene acceso a internet, de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI). Entre 60 y 70 millones de mexicanos tiene una cuenta activa en Facebook; es decir, ingresan a su cuenta e interactúan alrededor de diez veces por mes.

El contacto que tienen los mexicanos con y a través de las redes es distinto al que tienen con la televisión, la radio o los periódicos. La relación con los medios tradiciones es unidireccional, un monólogo en el que el ciudadano no tiene participación; en cambio, en las redes sociales hay interacción, la gente decide a dónde entrar, qué buscar, dónde detenerse y con quién interactuar -dialogar, discutir, apoyar, insultar, amplificar-. Las redes sociales continuarán desplazando a los medios, porque en ellas el usuario es parte, opina e incide.

En medio de la guerra de titulares, artículos de opinión y encuestas, de un día para otro apareció un tal Meade; luego Ricardo Anaya se convirtió en el aspirante con mayores posibilidades y después no, resultó que el más posicionado y competitivo era Miguel Ángel Mancera; después se dijo que Andrés Manuel era inalcanzable, para luego afirmar que va en caída libre; algunos días el Frente Ciudadano por México es competitivo aun sin candidato, para después estar al borde del rompimiento. Frente a toda esta desinformación y a lo endeble de la información comunicada por medios tradicionales, la realidad paralela en que viven los comentócratas o lo poco confiables que son las encuestas, vale la pena hacer un alto y descubrir quién es quién en las redes a partir de indicadores claros y certeros.

ALCANCES DEL ANÁLISIS

Cuando decimos “quién es quién en las redes”, nos referimos exclusivamente a Facebook, porque es ahí donde está la mayoría de la población. La propia red social estima entre 70 y 80 millones de usuarios mayores de 17 años con cuentas activas -casi el 89 por ciento de los mexicanos inscritos en el padrón electoral-. Es el espacio donde consumen, se expresan, interactúan y debaten los ciudadanos. Una gran cantidad de políticos comienzan a utilizar Facebook para comunicarse con la gente, lo que ha provocado que la plataforma le gane terreno a la televisión, la radio y los periódicos, colocándose como el principal medio de información e interacción.

Este análisis no considera Twitter porque es un espacio dominado por el círculo rojo, en el que la comentocracia vive en un diálogo permanente consigo misma. Los políticos intentando posicionar sus mensajes, apoyados por comunidades de trolles que los replican o atacan a sus adversarios, y medios de comunicación están a la caza de información y notas. En esta red, el usuario común está excluido por la comunidad dominante o por decisión propia. Tampoco se considera Instagram porque es un espacio para la vida cotidiana, no para el debate público. Por lo tanto, no es una red social significativa para un análisis de esta naturaleza.

Los datos con los que se realizó el estudio son del 11 de noviembre al 11 de diciembre de 2017 y fueron obtenidas usando el software de análisis de redes sociales SocialBakers. Los personajes seleccionados son los presidenciables y actores políticos que obtuvieron mayor relevancia en redes, considerando cantidad de fans, crecimiento de seguidores en el último mes y, lo más importante, la cantidad de interacciones (reacciones , compartidos y comentarios) que generaron durante el mes analizado. Cabe señalar que todas estas métricas son públicas y cualquiera puede tener acceso a ellas con las herramientas adecuadas.

El estudio no incluye un análisis del sentimiento en la conversación, pero sí presenta elementos que permiten definir la relevancia de ciertos personajes a partir del interés que generan en los mexicanos. El interés se determina con la suma de las interacciones que provocan, por esto esta última es la variable más significativa.

TABLA

ESCENARIO 1. LOS PRESIDENCIABLES

Se consideró en las mediciones a personajes que han manifestado sus aspiraciones para competir por la Presidencia, tomando en cuenta su contexto político, avance en la recolección de firmas en el caso de los independientes y relevancia aparente en las redes.

Personaje Seguidores Crecimiento Interacciones

Andrés Manuel López Obrador 2,222,096 50,081 (2.31%) 1,024,518

Jaime Rodríguez El Bronco 1,303,958 7,437 (0.57%) 675,945

Ricardo Anaya Cortés 798,393 6,486 (0.82%) 296,183

José Antonio Meade 250,540 41,754 (20%) 195,592

Rafael Moreno Valle 2,359,910 -4,801 (-0.20%) 138,719

Margarita Zavala 554,874 3,060 (0.55%) 94,889

1. Las comunidades mas grandes , rebasando los dos millones de seguidores, son las de Rafael Moreno Valle y Andrés Manuel; en tercer lugar está Jaime Rodríguez, con casi un millón menos de seguidores.

2. Los presidenciables que han recibido mayor cobertura mediática en las últimas semanas, Margarita Zavala y José Antonio Meade, que además se han mantenido como actores relevantes de la política nacional desde el sexenio de Felipe Calderón, son los dos presidenciables con menos seguidores totales: 554 mil Zavala y 250 mil Meade.

3. La cargada también se manifiesta en las redes. José Antonio Meade es el segundo actor que más ha crecido en los últimos 30 días en términos relativos (ha obtenido el 20 por ciento de sus seguidores sólo en este mes), y es el segundo en términos absolutos, después de Andrés Manuel. Este crecimiento es producto de una operación para crecerlo, que se hace evidente al comparar este indicador con el bajo número de interacciones que genera: creció más de 41 mil seguidores, pero generó apenas 180 mil reacciones. Ningún otro actor que ha crecido al mismo ritmo -más de mil seguidores por día-, lo ha hecho con un número tan bajo de interacciones.

4. Consiguen firmas, pero no fans. El número de firmas y la presencia de los independientes en todo el país no se ha traducido en nuevos fans en Facebook: Jaime Rodríguez creció 7 mil 500 seguidores en el periodo y Margarita Zavala apenas 3 mil.

5. Moreno Valle se cae, a pesar de tener la comunidad más grande entre los actores analizados, es el único que ha perdido seguidores: 4 mil 800 en un mes. En contraste con Ricardo Anaya, que creció casi 6 mil 500 seguidores en el mismo periodo.

6. Andrés Manuel y Jaime Rodríguez son los que tienen comunidades más participativas. Sus interacciones totales son entre 3 y 8 veces mas numerosas que las del resto de presidenciables.

7. Margarita Zavala es la menos viral. Es la presidenciable con menos interacciones totales y la que tiene menos contenidos compartidos. Las publicaciones de Andrés Manuel tienen 18 veces más alcance, mientras Anaya tiene 3 veces más interacciones totales y sus contenidos son 4 veces más compartidos.

ESCENARIO 2. PRESIDENCIABLES VS. ACTORES RELEVANTES

Hay otros actores políticos que, aunque no tienen una presencia destacada en la prensa nacional, van a incidir en las campañas por su alta relevancia en redes sociales. Algunos tienen comunidades más grandes y activas que los presidenciables; otros pueden tener mayor empatía con cierta parte del electorado ya sea por su género, edad o porque tienen gran influencia en alguna región del país.

TABLA

Actores locales

La política nacional no siempre es la más relevante para los ciudadanos, lo mismo sucede en redes sociales, ya que muchos de los actores con más seguidores totales son en realidad figuras locales o regionales. Se seleccionó a cuatro para realizar un comparativo con los presidenciables.

Personaje Seguidores Crecimiento Interacciones

Samuel García 780,348 58,830 (8.15%) 2,574,166

Manuel Velasco 3,269,972 20,915 (0.64%) 1,354,561

Enrique Alfaro 742,671 4,566 (0.62%) 274,247

Miguel Angel Mancera 1,085,438 1,873 (0.17%) 136,880

1. Samuel García, diputado local de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, se pone al tú por tú con los presidenciables. Tiene una comunidad tres veces mayor que la de José Antonio Meade y 200 mil seguidores más que Margarita Zavala, quien está en campana desde hace años. Es el actor que más ha crecido en el periodo en términos absolutos (58 mil fans) y el segundo con mayor crecimiento en términos relativos (8.15 por ciento, contra 20 por ciento de Meade).

2. El fenómeno viral en redes. Samuel García es el político con más interacciones totales, prácticamente duplica los números de Andrés Manuel. Los presidenciables juntos tienen 2 millones 223 mil 839 interacciones, frente a 2 millones 574 mil 166 de Samuel. Ni todos juntos logran superarlo.

3. El crecimiento acelerado de Samuel, a diferencia del de Meade, sí coincide con la proporción de sus interacciones: 40 por ciento reacciones, 53 por ciento compartidos y 7 por ciento comentarios.

4. Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara por Movimiento Ciudadano, tiene una comunicación dirigida únicamente a los jaliscienses, aun así ha ganado visibilidad y relevancia nacional, hoy tiene casi la misma cantidad de seguidores que Ricardo Anaya, Samuel García, y Zavala. Tiene una interacción total mayor que cuatro presidenciables: Anaya, Meade, Moreno Valle y Zavala.

5. Manuel Velasco, gobernador de Chiapas: muchos seguidores con una interacción inusual. Es por mucho uno de los políticos con más fans del país (3 millones 200 mil), y aparentemente el segundo con más interacciones, pero al revisar a detalle sus números se puede observar que el 93 por ciento corresponde a reacciones (Me Gusta, Me Enoja, Me Entristece). Tan solo un 7 por ciento es comentarios y compartidos. Esta es una proporción inusual que muestra una comunidad poco participativa y sugiere el uso de las llamadas granjas de likes, que generan reacciones a través de sistemas, usuarios falsos o pagados. Por esta razón, no se le considerará más en el análisis.

6. Mancera sólo tiene seguidores. Supera el millón de seguidores, pero es el segundo con menor interacción, sólo por debajo de Margarita Zavala. Además, es el que mostró menor crecimiento en seguidores en el periodo: menos de 2 mil en 30 días.

Mujeres

TABLA

A continuación se compara a los presidenciables con algunas mujeres con cargos públicos relevantes y/o relevancia en redes.

Personaje Seguidores Crecimiento Interacciones

Verónica Delgadillo 250,584 23,688 (10.44%) 460,356

Layda Sansores 541,092 26,904 (5.23%) 289,168

Alejandra Barrales 255,610 3,598 (1.43%) 85,307

Claudia Pavlovich 705,475 7,177 (1.03%) 60,861

1. Verónica Delgadillo, diputada federal de Jalisco por Movimiento Ciudadano, es la mujer con más interacción en la lista, ubicándose en tercer lugar general, apenas por debajo de Andrés Manuel y Jaime Rodríguez. Delgadillo tuvo 460 mil interacciones totales: 5 veces más que Margarita Zavala. También es la mujer con más contenido compartido, y segunda en el comparativo, prácticamente empatada con Andrés Manuel.

2. Claudia Pavlovich, la única gobernadora del país, es la política con más seguidores pero con menos interacción. Ubicada en el quinto lugar de la lista, la priista sonorense está en último lugar de interacciones (60 mil). Generó tres veces menos comentarios que Alejandra Barrales.

3. Todas las mujeres superan a Meade en el número de seguidores, lo que significa que estas personalidades generan más interés en el público que el propio candidato tricolor.

4. Margarita Zavala creció apenas 2 mil 800 nuevos fans durante el periodo, frente a 23 mil de Verónica Delgadillo, 26 mil de Layda Sansores y 49 mil de Andrés Manuel.

5. Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, y Layda Sansores, senadora de Morena son las de mayor crecimiento absoluto, sólo por debajo de Andrés Manuel y Meade, sobre quien ya se alertó, al haberse detectado un crecimiento inusual.

TABLA

Millennials

Las redes son el terreno natural de los millennials, quienes llevan ventaja por ser nativos digitales. En esta variable, los presidenciables son comparados con políticos menores de 35 años con relevancia en las redes.

Personaje Seguidores Crecimiento Interacciones

Samuel García 780,348 58,830 (8.15%) 2,574,166

Jorge Álvarez Maynez 448,559 16,917 (3.92%) 1,762,009

Verónica Delgadillo 250,584 23,688 (10.44%) 460,356

Pedro Kumamoto 465,430 7,344 (1.60%) 151,611

1. Los políticos millennials dominan la conversación de Facebook. Samuel García, diputado local de Nuevo León; Jorge Álvarez, diputado federal, y Verónica Delgadillo, diputada federal de Jalisco, todos de Movimiento Ciudadano, concentran el 68 por ciento de las interacciones totales, con proporciones sanas.

2. Actores como Delgadillo, García y Álvarez Maynez interactúan con más usuarios de los que conforman sus comunidades, lo que significa que sus publicaciones son virales. Este indicador se invierte con los candidatos presidenciales, quienes en el mejor de los casos interactúan con la mitad de su comunidad.

3. Ningún presidenciable le hace frente a los millennials. Andrés Manuel es el más relevante, pero no compite con el bloque de García, Delgadillo, Álvarez Maynez y Kumamoto. La suma de los cuatro políticos lo supera en los indicadores más importantes: han crecido el doble de seguidores y su interacción es 5.1 veces más grande que la de él. En comparación con Margarita Zavala, crecieron 36.9 veces más y su interacción es 52.8 veces mayor.

4. Samuel García supera a todos los presidenciables en interacciones y crecimiento absoluto.

5. Pedro Kumamoto es el único político millennial que está por debajo de Meade en el rubro de interacciones. Está por debajo de todos los presidenciables, sólo Margarita Zavala lo rescata del último lugar general.

6. Pedro Kumamoto y Samuel García son diputados locales, ninguno rebasa los 30 años de edad, ambos han aparecido en medios nacionales e internacionales gracias a los temas que han impulsado. Sin embargo, en el terreno digital tan sólo en noviembre, Samuel García generó 2.4 millones de interacciones contra las apenas 155 mil interacciones de Kumamoto.

7. Los independientes no crecen a pesar de estar en campaña: Pedro Kumamoto, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, a pesar de la cantidad de firmas recolectadas y la mayor exposición que han tenido en medios tradicionales y en la calle, no experimentan un crecimiento acorde en seguidores e interacciones.

TABLA

3. LOS INFLUENCERS

Aquí se encuentran los actores más relevantes de todos los escenarios y variables. Esta selección toma en cuenta los indicadores más importantes: volumen, interacciones y crecimiento. Los personajes de esta lista son los que han construido una comunidad sólida, los que mayor capacidad tienen de posicionar contenidos y discusiones en el mundo digital. En resumen, “quién es quién rumbo al 2018”.

Personaje Seguidores Crecimiento Interacciones

García 780,348 58,830 (8.15%) 2,574,166

A. Maynez 448,559 16,917 (3.92%) 1,762,009

AMLO 2,222,096 50,081 (2.31%) 1,024,518

El Bronco 1,303,958 7,437 (0.57%) 675,945

Delgadillo 250,584 23,688 (10.44%) 460,356

Anaya 798,393 6,486 (0.82%) 296,183

Sansores 541,092 26,904 (5.23%) 289,168

Alfaro 742,671 4,566 (0.62%) 274,247

Gerardo Fernández Noroña 633,727 4,875 (0.78%) 248,264

Meade 250,540 41,754 (20%) 195,592

CONCLUSIONES

1. El PRI no entiende las redes sociales. Siguen privilegiando los medios tradicionales. Creen que el mundo digital funciona como su maquinaria electoral, que las multitudes son likes y que son más importantes que la credibilidad (interacciones). Parece que sólo se quieren comunicar con sus votantes, con el “voto duro”.

2. Andrés Manuel demuestra que el mundo digital no está separado de lo que pasa en la calle. Más allá de la cobertura buena o mala que ha recibido en medios, su arrastre en las calles sí se ve reflejado en todos los indicadores que se han analizado: está entre los más grandes, los que más han crecido y los que generan más conversación.

3. Los activos que tiene el Frente lo fortalecen. Cinco de los 10 actores más relevantes en el país son impulsores o participan en el Frente. Cada uno de ellos ha mostrado contar con comunidades activas, que en los tres principales indicadores analizados (seguidores, crecimiento e interacción) se mantienen en los primeros lugares. Aún sin tomar en cuenta a políticos regionales no incluidos en este análisis, la suma de los activos del Frente supera a cualquier actor presidenciable en redes.

4. Las cualidades de un actor, los temas que abordan y el lenguaje que utilizan son factores que pueden generar simpatía y despertar el interés de los usuarios, es el caso de actores como Samuel García y Jorge Álvarez Maynez, que a pesar de no tener comunidades tan grandes como las de otros actores, por sí solos generan dos veces más interacciones que todos los actores evaluados juntos.

5. Los actores más relevantes de redes son de Movimiento Ciudadano. Aunque son personajes regionales tienen alcance nacional. Por las características de los mismos -tres de ellos millennials-, son actores que entienden y participan activamente en la discusión. Dominan la conversación -no hay nadie que supere a este bloque-, están creciendo a un ritmo igual o mayor que los presidenciables y tienen comunidades activas que hacen frente a la de personajes de cualquier nivel en México.

6. Verónica Delgadillo es la mujer con más interacción en redes de todo el país. Supera a Layda Sansores y a los presidenciables José Antonio Meade y Ricardo Anaya.

7. Sólo existe un independiente en Facebook: Jaime Rodríguez El Bronco es el único aspirante presidencial que ha construido una comunidad y el que más cerca está de conseguir sus firmas. Margarita no crece y los demás independientes no existen en el terreno digital. Como ya se mencionó, es un error creer que lo que sucede en las redes sociales es ajeno a lo que sucede en la calle. El círculo rojo ha dejado fuera del análisis lo que sí le importa a la gente; poco se habla de los fenómenos virales, de los grandes “influenciadores” que están entendiendo el momento político, el ánimo de los mexicanos y que están dominando la conversación.

A sólo unos meses de que inicie la contienda electoral, seremos testigos de como los candidatos se disputan la atención de los mexicanos en redes sociales y también de cómo los usuarios comenzarán a ser más selectivos: lo que los políticos no construyeron con tiempo y dedicación, difícilmente podrán hacerlo para el proceso electoral de 2018.

Los números demuestran que los partidos tradicionales no están entendiendo la dinámica de las redes y que, aunque algunos lo estén haciendo mejor, sus actores tienen características que les impiden interactuar positivamente con la audiencia. La mayoría de los partidos y actores pretenden hacer en las redes lo mismo que hacen en las calles, porque siguen creyendo que es con acarreados, aplaudidores y movilizaciones con lo que se gana una elección.

Lo cierto es que las redes nos ayudan a entender que hay políticos más cercanos a la gente que otros. Las redes nos muestran qué está sintiendo la ciudadanía, cuáles son los temas que les interesan y quiénes son los que están participando.

Finalmente, la comentocracia mexicana que todavía no entiende la influencia del mundo digital en la vida política del país insiste en que Meade, el candidato que carga con los negativos del gobierno peor evaluado en la historia reciente del país, puede ganar la Presidencia porque es respaldado por Los Pinos, por el SNTE, la CTM, la CROC o la CNC.

Por eso, nunca incluyen en sus análisis que hay fuerzas políticas competitivas, porque tiene a los actores más relevantes en redes sociales, que se comunican con cientos de miles de personas todos los días, como en el caso del Frente, que cuenta con la comunidad más participativa y de mayor crecimiento en el mundo digital. En esta elección, las redes sociales pondrán a prueba los mitos que por años nos han hecho creer a los mexicanos. Debemos estar atentos.

*El autor es estratega político y en comunicación y asesor de Movimiento Ciudadano.