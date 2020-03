Daniel Reyes y Rolando Chacón Agencia Reforma

SALTILLO, Coahuila.- Los Gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas lanzaron un llamado al Gobierno federal a cerrar por tierra y aire la frontera a las personas que llegan de Estados Unidos para evitar contagios por Covid-19.

Su propuesta llega al cumplirse hoy una semana de que Estados Unidos –que el jueves se convirtió en el país con más casos de coronavirus en el mundo y ayer rebasó los 100 mil–, cerró parcialmente la frontera al restringir los cruces terrestres no esenciales procedentes de México.

En un pronunciamiento conjunto, los Mandatarios Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, advirtieron que ninguna medida que se tome a nivel regional será efectiva si no hay un control sanitario en los cruces fronterizos.

La propuesta, dijeron, es frenar el cruce de personas, no el comercio.

Al concluir en Saltillo la denominada segunda reunión regional de contención del Covid-19, convocaron a la Federación a establecer un plan de acción conjunto y en el menor tiempo posible.

«Es importante que hagamos una política todos juntos», dijo Rodríguez en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno de Coahuila.