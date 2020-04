Dulce Soto Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría de Salud (Ssa) pidió a los gobernadores estatales tomar las decisiones necesarias para garantizar la suspensión de actividades no esenciales y asegurar que su población cumpla las medidas de confinamiento en casa y sana distancia, implementadas para reducir los contagios de Covid-19.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró que el Gobierno no contempla imponer toques de queda para obligar a las personas a quedarse en casa.

Sin embargo, subrayó, corresponde a las autoridades estatales vigilar que en sus entidades realmente se suspendan las actividades no esenciales.

Afirmó que, a la fecha, esto no se está ejecutado de manera consistente ni se ha respetado del todo.

«Hago un llamado a las autoridades sanitarias de los estados, a los gobernadores y a la gobernadora, a que contribuyan tomando las decisiones necesarias y los operativos correspondientes para que se cumplan estas medidas en el marco de su competencia», exhortó en conferencia nocturna en Palacio Nacional.

López-Gatell dijo que ven progreso en la suspensión de actividades no esenciales en algunos estados, además del monitoreo continuo de la reducción de la movilidad, como en la Ciudad de México, donde ha disminuido en 60 por ciento.

Agregó que aunque en otros estados no existe un mecanismo de monitoreo similar, sí se puede poner en práctica el cierre de espacios públicos, de centros comerciales, de las playas y la suspensión de la actividad industrial.

El subsecretario expuso que en algunos estados, sobre todo de la zona norte del país, siguen activas varias plantas maquiladoras, aunque su labor no se considera esencial.

«Le corresponde a la entidad federativa garantizar que se cumplan las disposiciones generales del Consejo de Salubridad General, que es la autoridad sanitaria nacional, y la del Secretario de Salud», enfatizó.

Lograr la reducción de la transmisión del nuevo virus, indicó, también depende de que la población se quede en casa, por lo que urgió a las empresas con actividades no esenciales a no obligar a trabajar a su personal.

«Cuando una persona se ve de cierta manera presionada para ir a trabajar porque su empresa, que no tiene una actividad esencial, se empeña en seguir operando o le ha planteado al trabajador que lo va a despedir si no se presenta a trabajar, quien está incumpliendo es la empresa», aseguró.

El especialista explicó que aún no hay evidencia suficiente para estimar el impacto que ha tenido la Jornada Nacional de Sana Distancia en la disminución de los contagios, porque lleva poco tiempo desde que se implementó.