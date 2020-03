“Ninguna pandemia se resuelve con medidas de gobierno, ni de la iniciativa privada, sino con la participación de la sociedad”, expresó ayer contundente el secretario de Salud del Estado, Miguel Ángel Piza Jiménez.

Lo anterior, al dar a conocer que lamentablemente se ha tratado de revisar a personas que han tenido contacto con personas sospechosas o positivas a Coronavirus, pero no se les ha encontrado, “se les ha ido buscar a su casa y no están, no se guardan. Si seguimos así y no guardamos respeto a los demás, no vamos a avanzar mucho”.

En conferencia de prensa expuso que aunque en Aguascalientes se están tomando las medidas precisas para evitar la proliferación del COVID-19, de ahí que las líneas telefónicas de atención y las pruebas a todos los casos sospechosos se han tomado a tiempo, al igual que la detección de los casos positivos, se debe dejar en claro que resolver la pandemia no está solo en manos de la autoridad.

En ese sentido subrayó que se necesita generar conciencia sobre la responsabilidad de cada persona, “insistir que somos los principales actores en la pandemia y el mejor antídoto para evitar la dispersión del virus es la responsabilidad y respetar la distancia”.

Lo anterior, luego de anunciar que dos mujeres se suman a la lista de casos positivos a COVID-19, ambos importados, una de 40 años que fue contagiada probablemente en Querétaro en un evento masivo y otra proveniente de California. Con ellas suman 8 casos, de los cuales 7 se concentran en esta capital y 1 en Asientos.

Hasta el último reporte diario habían 29 casos sospechosos en observación y aislados, 103 que resultaron negativos pero que igualmente se les ha pedido aislamiento por 14 días e informó que el primer caso positivo en estos días cumplirá la cuarentena y podrá volver a hacer su vida normal.

Destacó que además de los reportes telefónicos pidiendo la realización de pruebas, también se han detectado algunos sospechosos en los filtros de acceso a la entidad, tanto en las puertas de entrada como en el aeropuerto.

Y se insistirá cuantas veces sea posible, en que la gente que venga del extranjero se guarde en casa por lo menos 2 semanas y en caso de requerir atención la solicite. También tienen prevista una visita a la Casa del Migrante para hacer una revisión a quienes llegan allí y que pudieran requerir de atención.

COVID-19 Aguascalientes al Día

(Corte al 24 de marzo 9:00 Horas)

140 casos en el Estado