El Centro Comercial Agropecuario sometió ayer por la tarde a sus instalaciones a una desinfección integral y a una limpieza profunda que implicó el desalojo de toda clase de vehículos y camiones de carga para llegar a todos los rincones que involucran zona de bodegas, los dos tianguis, calles, banquetas y una diversidad de áreas.

A partir de las dos de la tarde, los comerciantes comenzaron con el cierre de negocios y el retiro de los vehículos sucedió desde las tres de la tarde para arrancar una hora después con la desinfección profunda por parte de las cuadrillas de limpieza del Municipio de Aguascalientes, quienes estuvieron aplicando un producto que mata bacterias, hongos y virus con una sustancia no tóxica y biodegradable.

Gerardo Palomino Macías, presidente del Consejo de Administración del Centro Comercial Agropecuario, destacó la participación de los miles de comerciantes que trabajan día a día en este mercado, el cual mantiene la certeza y la garantía del abasto de alimentos durante la contingencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19).

Ayer por la tarde se pudieron observar calles prácticamente vacías por primera vez en más de 30 años de servicio de ese mercado en el estado de Aguascalientes.

La Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Aguascalientes apoyó en estos trabajos de desinfección y limpieza profunda, motivo por el cual la Dirección de Limpia y Aseo Público acudió con tres barredoras, una camioneta con tanque y aspersor que movilizaban el producto que elimina bacterias, hongos, parásitos y virus con una sustancia biodegradable y no tóxica.

También se contó con 10 trabajadores capitalinos con mochila de aspersión que recorrieron la zona de tianguis y todas aquellas que no tienen acceso para un vehículo.

Luego de varias horas de limpieza, desinfección y sanitización, los vehículos de carga volvieron a ingresar a las instalaciones del Centro Comercial Agropecuario para retomar sus actividades de proveer en tiempo y forma los alimentos que se requieren en el estado de Aguascalientes.

Finalmente, el presidente Gerardo Palomino, el Consejo de Administración y cada uno de los comerciantes y trabajadores del Centro Comercial Agropecuario manifestaron su agradecimiento a la alcaldesa Tere Jiménez por el apoyo facilitado para realizar la sanitización integral para servir a la sociedad Aguascalientes.