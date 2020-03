Las oficinas de emisión de pasaportes en Aguascalientes adoptan medidas de prevención para hacer frente a la contingencia por el coronavirus, informó su delegado, Rodrigo Román Ortega, quien detalló que se reforzaron las acciones sanitarias y de limpieza y se limitó el número de personas que ingresan al inmueble, dando atención expedita a adultos mayores, mujeres embarazadas y a menores de edad.

En entrevista con El Heraldo, el nuevo delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores comentó que se atiende de manera habitual a las personas con cita programada para la emisión de su pasaporte. Además de que también se reducirá en el sistema de citas el número máximo de trámites por día en atención a las recomendaciones en materia de distanciamiento social dictadas por la Secretaría de Salud. “El reglamento marca que son trámites en forma personal porque hay que tomar la fotografía y las huellas, entonces no se puede hacer en línea, pero sí estamos atendiendo a los ciudadanos y les pedimos tengan un poco de paciencia con el propósito de evitar aglomeraciones”.

Recalcó que si los usuarios presentan cualquier señal de enfermedad respiratoria se les pide no asistir y por el contrario, reagendar su cita a través de una llamada telefónica al 800 8010773, por lo que es importante tener a la mano el nombre completo del solicitante y el número de folio de la cita. Asimismo, dijo que a aquella persona que acuda a realizar el trámite de emisión del pasaporte ante las oficinas de la Delegación, se le solicita que no asista acompañado, salvo que sea absolutamente necesario y que observe en todo momento las medidas recomendadas de higiene.

De igual modo, enfatizó que el Gobierno de México sugiere a los ciudadanos mexicanos evitar todo viaje internacional que no resulte esencial, ante el aumento notable del número de personas que enfrentan dificultades logísticas en el exterior, incluyendo la cancelación de vuelos, situación que persistirá. “Ha bajado la afluencia de gente que acude a hacer su trámite de pasaporte, pero ojalá que lo entienda la gente. Si no es muy urgente su salida, les pedimos amablemente su comprensión y apoyo para que den oportunidad a los que realmente tienen la urgencia y la necesidad de abandonar el país”.